الكويت.. براءة 4 ضباط من تهمة تعذيب زميلهم بـ"غرفة تبريد"

قضت محكمة الجنايات في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، ببراءة 4 ضباط تابعين لجهاز أمن الدولة من تهمة تعذيب زميلهم، ورفضت الدعوى المدنية، وفق صحيفة ”القبس“ المحلية.

وكان الضابط الشاكي قد تقدم ببلاغ في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، يتهم فيه الضباط الأربعة بحبسه يوما ونصف اليوم في ”غرفة تبريد“، لافتا إلى أن الغرفة لم تكن تحتوي على كرسي، ما اضطره للنوم على الأرض طوال فترة احتجازه في درجة برودة عالية.

وبحسب ما أوردته صحيفة ”القبس“ آنذاك، فإن الضابط أفاد كذلك في شكواه أنه تم توجيه السباب والقذف إليه خلال التحقيق معه.

وتسببت الواقعة بجدل في الكويت، ما دفع وزارة الداخلية للإعلان عن إيقافها الضباط الأربعة وفتح تحقيق معهم.

وذكرت المصادر حينها، أن الضباط الأربعة أكدوا أنهم ”اتبعوا الإجراءات العسكرية المعمول بها، وذلك كون الضابط الشاكي كان يملك معلومات مهمة رافضا الإفصاح عنها“.

وأضافت المصادر أنه بعد انهيار الضابط خلال تواجده في غرفة التبريد وفقدانه الوعي، تم نقله على وجه السرعة للمستشفى من قبل الضباط الأربعة.