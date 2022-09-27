"صفع وخنق".. أردني يعتدي بوحشية على والده السبيعيني ويتسبب بوفاته

وجهت محكمة في الأردن، تهمة الضرب المفضي إلى الموت، بحق شاب يبلغ من العمر 21 عامًا، تسبب بوفاة والده السبعيني بعد الاعتداء عليه بطريقة مروعة.

وكان المجني عليه توفي بعد أن أقدم ابنه المتهم على صفعه مرات عديدة قبل أن يلف حزاما حول عنقه، ليفقد الوعي، ويلفظ أنفاسه.

وإثر ذلك، تم إيقاف الشاب على ذمة القضية وإحالته إلى محكمة الجناىات الكبرى.

وتعود الواقعة إلى حزيران/ يونيو الماضي، إذ دب خلاف بين الابن المتهم ووالده، بعد أن فقد الأخير مبلغ 80 ألف دينار (112.800 دولار)، بحسب ما نقل موقع ”سرايا“ المحلي.

واشتبه الأب، البالغ من العمر 72 عامًا، في أن الشيكات بالمبلغ المعني قد أخذها ابنه، فاحتدم الخلاف بينهما.

وأقدم الابن على ضرب والده ودفعه وإسقاطه على الأرض والنوم فوقه، ثم قام بصفعه بضع صفعات على وجهه حتى سقطت أسنانه من فمه، وبعدها أحضر حزامًا جلديًّا ولفه حول عنقه بقوة حتى انقطعت أنفاس الأب وفقد وعيه.

وبعد أن فقد الأب وعيه، هرب الابن من المنزل بعد أن ظن أنه توفي.

ولاحقًا، تم إسعاف الأب إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة في تموز/ يوليو متأثرًا بإصاباته.