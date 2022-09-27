المغرب.. خلاف بشأن الزبائن ينتهي بـ"هجوم مسلح" على ملهى ليلي

أحالت محكمة في مراكش بالمغرب، 3 أشخاص للسجن المركزي، وذلك بعد تورطهم بهجوم مسلح على أحد الملاهي الليلية في مقاطعة ”جليز“.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت الأشخاص الثلاثة، بـ“تشكيل عصابة بغرض السرقة تحت تهديد السلاح“.

ووفق موقع ”هسبرس“ المحلي، فقد ألقى رجال الأمن القبض على الأشخاص المتهمين، وهم مالك عدة ملاه ليلية، وحارس، وعامل في ملهى، وذلك بعد تورطهم بسرقة أحد الملاهي وإلحاق خسائر مادية به، إضافة إلى تهديدهم عددا من الأشخاص وابتزازهم ماليا.

وفي التفاصيل، فإن المتهم الرئيس، وهو مالك عدد من الملاهي الليلية بمدينة مراكش، قام بتحرض المتهمين الآخرين للقيام بعملية سطو مسلح على ملهى ليلي منافس له، وذلك بسبب خلافات بينهما بشأن استقطاب الزبائن.

وإثر ذلك، اقتحم حارس الملهى والعامل -بتحريض من المالك- ملهى المجني عليه بمركبات مستخدمين أسلحة بيضاء، ما أدى إلى خسائر مادية وسرقة مبلغ مالي من عائدات الملهى المستهدف.