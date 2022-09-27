أحكام بالسجن في قضية "يخت الخمور" بالكويت.. ويعقوب بوشهري يعلق

أصدرت محكمة الجنايات في دولة الكويت أحكامها على المتهمين في قضية ”يخت الخمور“ العائد للمشهور يعقوب بوشهري.

وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، فقد صدر حكم بسجن المتهم الفلبيني، قائد اليخت، بالحبس مدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، بينما صدر الحكم بحق المتهم الثاني، وهو كويتي الجنسية، بالسجن سنة واحدة.

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فيما صدر حكم ببراءة يعقوب بوشهري من القضية.

بدوره، أوضح المشهور يعقوب بوشهري أن سبب سجن الكويتي مدة عام واحد فقط، والفلبيني خمسة أعوام، عائد إلى اختلاف أقوالهما في التحقيقات.

وقال في مقطع فيديو بثه عبر حسابه في ”سناب شات“ إن المتهم الكويتي، أكد في التحقيقات أن الخمور التي كانت على متن اليخت، جلبها بغرض الاستخدام الشخصي.

فيما قال المتهم الفلبيني إن الخمور على اليخت كانت بغرض التجارة.

وشدد على أن ”لا علاقة له بالقضية، بدليل صدور حكم ببراءته“، لافتا إلى ”حصول المتهم الكويتي على وكالة منه، تخوله التصرف في اليخت“.

ونفى ”بوشهري“ ما أشيع أن الخمور التي كانت على متن اليخت، تحقق أرباحا كبيرة، إذ أكد أن كل الكمية المضبوطة لا تستحق ثمنها، ولا يصل ثمنها إلى 4 آلاف دينار كويتي.

وأوضح أن الفلبيني، ”ليس مجرد عامل براتب بسيط كما تم تداوله، وأن راتبه يصل إلى 650 دينارا (2.145 دولارا)، ولديه سيارة“، مبينا أن ”المتهم الفلبيني كويتي الأب، وهو وأشقاؤه يحملون الجنسية الكويتية“.

يذكر أن المتهم الفلبيني كان قد نفى في وقت سابق علاقة يعقوب بوشهري بالقضية.