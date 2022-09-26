الكويت.. توجُه لبيع عقارات فهد الرجعان وزوجته‎‎ بالمزاد

طالبت النيابة العامة الكويتية، إدارة الشؤون المالية والإدارية في وزارة العدل، بإبرام عقد تنظيم مزاد عقاري علني لبيع عشرات العقارات المملوكة للمدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، الذي توفي قبل أسابيع في لندن عن عمر ناهز 74 عاما.

ووجهت النيابة العامة وفق بيان نشرته عبر حسابها على ”تويتر“، بصفتها المشرفة على تنفيذ الأحكام الجزائية، إلى ”إبرام العقد تمهيدا لبيع 42 عقارا مملوكة لفهد مزيد الرجعان، وزوجته منى عبدالعزيز الوزان بعد استيفاء الإجراءات القانونية، لاسترداد الأموال العامة“.

وجّهت النيابة العامة -بصفتها المشرفة على تنفيذ الأحكام الجزائية- إدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل إلى إبرام عقد تنظيم مزاد عقاري علني، تمهيداً لبيع ٤٢ عقاراً مملوكة لكل من المحكوم عليهما: فهد مزيد الرجعان، ومنى عبدالعزيز الوزان، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية.. — النيابة العامة بدولة الكويت (@PPGOVKW) September 26, 2022

وتوفي ”الرجعان“ في السادس من الشهر الجاري، في العاصمة البريطانية لندن التي يقيم فيها منذ سنوات إثر إدانته بقضية اختلاسات في المؤسسة التي تولى إدارتها لثلاثة عقود من الزمن.

والراحل متهم بالعديد من القضايا التي تعود لفترة توليه قيادة مؤسسة التأمينات التي تستثمر أموال أصحاب المعاشات التقاعدية في الكويت وخارجها لمدة 30 عاما، انتهت مطلع 2015.

ومن هذه التهم ”شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة وإساءة الإدارة وغسل الأموال“.

وأصدرت محكمة الجنايات الكويتية، في حزيران/ يونيو 2019، حكما بالسجن المؤبد على الرجعان وزوجته، بتهمة اختلاس أموال مؤسسة التأمينات.

كما طالبتهما برد مبلغ 82 مليون دولار وتغريمهما ضعف المبلغ، ومصادرة الممتلكات والعقارات والشركات والأسهم والمقاولات المستخدمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال.

وقد أصدر القضاء البريطاني في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أمرا بحصول ”الرجعان“، المتهم باختلاس أكثر من 840 مليون دولار، على مصروف شهري من أرصدته في البنوك، بعد فرض حجز على جميع أمواله وممتلكاته في العالم.

وفي آذار/مارس الماضي، قضت محكمة الجنايات بحبس فهد الرجعان 15 سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 100 ألف دينار (330,000 ألف دولار)، في قضية الإضرار بأموال مؤسسة التأمينات والدخول في مشاريع مع شركة كاستثمارات خارجية والتسبب بخسارة ما يزيد عن 300 مليون دولار.