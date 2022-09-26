الكويت.. حكم نهائي بإدانة النائب السابق نايف المرداس في قضية "كفى عبثا"

قضت محكمة التمييز الكويتية اليوم الإثنين، بحبس النائب السابق نايف المرداس لمدة سنتين مع وقف التنفيذ، عقب إدانته بترديد خطاب عُرف إعلاميا بـ“كفى عبثا“، ألقاه النائب السابق والمعارض مسلم البراك، قبل نحو عشرة أعوام.

وقررت المحكمة وقف تنفيذ العقوبة بحق النائب السابق المرداس لمدة 3 سنوات وتعهد بكفالة 2000 دينار نحو (6500 دولار)، وفقا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

وجاء حكم التمييز ضد المرداس تزامنا مع إصدار محكمة الاستئناف حكما بتأييد شطبه وثلاثة مرشحين آخرين من قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الأمة المقررة إقامتها في 29 الشهر الجاري.

وخطاب ”كفى عبثا“ ألقاه النائب السابق والمعارض مسلم البراك خلال تجمع عام للمعارضة في 15 تشرين الأول/أكتوبر العام 2012، اتهم فيه أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالانفراد بالسلطة.

ووجه النائب السابق مسلم البراك خطابه إلى أمير الكويت آنذاك قائلاً: ”لن نسمح لك بالحكم الفردي“، وتبعه مؤيدوه في الاجتماع نفسه قائلين ”لن نسمح لك“، وأضاف البراك في كلمته للأمير ”لا نخشى سجونك وهراواتك“.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2020، أيدت محكمة التمييز حكما بسجن ناشطين وإعلاميين لمدة عامين مع وقف نفاذ الحكم لمدة ثلاث سنوات بكفالة مالية بقيمة 3000 دينار (نحو 10000 دولار)، بحق متهمين في القضية نفسها، ومنهم الإعلامي سعد العجمي والناشط عباس الشعبي وآخرون.

وفي شهر شباط/ فبراير من العام نفسه، قضت محكمة التمييز بسجن نواب ونشطاء متهمين بالقضية عينها لمدة عامين أيضا مع وقف النفاذ بكفالة مالية، وشمل الحكم حينها النواب السابقين: فيصل المسلم، جمعان الحربش، مبارك الوعلان، الناشط أنور الفكر، وآخرين.