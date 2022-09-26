مصر.. مدمن مخدرات يقتل والدته

أقدم شاب مدمن على المخدرات على قتل والدته، يوم الإثنين، في إحدى المحافظات جنوبي مصر، بعد إطلاق النار عليها إثر وقوع مشاجرة بينهما، لتلقى مصرعها على الفور.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغاً يُفيد بمقتل سيدة تبلغ من العمر 50 عاما، في مركز قوص بمحافظة قنا بطلق ناري.

وهرع رجال الأمن على الفور إلى مكان الواقعة، وتبين أن القتيلة لقيت مصرعها إثر إطلاق ابنها عيارا ناريا عليها، بعد وقوع مشاجرة بينهما.

وتبين من خلال التحريات، أن المتهم مدمن ويتعاطى مخدر ”شابو“، وأنه كان دائم الشجار مع والدته.

وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة الجاني للنيابة العامة المصرية للتحقيق معه.