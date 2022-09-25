حكم بحبس الفنان المصري مصطفى هريدي مدة عام

قضت محكمة مصرية اليوم الأحد، بحبس الفنان المصري مصطفى هريدي، لمدة عام، على خلفية اتهامه بالتسبب في إصابة 4 أشخاص بعد صدمهم بسيارته في مدينة الشيخ زايد غرب العاصمة القاهرة.

وقررت محكمة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة المصرية، تغريم هريدي 5 آلاف جنيه، حوالي (255 دولارا) كتعويض.

وألزمت المحكمة الفنان المصري دفع 2000 جنيه (103 دولارات) على سبيل الكفالة لعدم الحبس حتى موعد الاستئناف على الحكم.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية التي تعود أحداثها لشهر مايو/ أيار الماضي، أن هريدي فوجئ أثناء سيره بسيارته بسرعة بمطب صناعي، وقبل أن يتمكن من كبح سرعته اصطدم بسيارة أمامه، ما أسفر عن تهشم السيارة من الخلف، وإصابة مستقليها الأربعة، الذين أصيبوا بكسور في الجمجمة والعمود الفقري والحوض، كما تعرض هريدي، نتيجة الحادث لإصابة في الوجه.

وخلال أقواله أمام النيابة، أكد هريدي، في التحقيقات، أنه ”لم يقصد أن تصطدم سيارته بسيارة المجني عليهم، قائلًا إنه كان في منطقة زايد 2000، وأثناء سيره بسيارته فوجئ بسيارة فاصطدم بها من الخلف دون قصد“.

كما استمعت النيابة العامة في مصر، لأقوال المصابين فى الحادث المتهم فيه الفنان مصطفى هريدى، الذين ذكروا أنهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكي ماركة ”كيا سيراتو“، فوجئوا باصطدام سيارة الفنان بهم من الخلف.

يذكر أن هريدي اكتشف على يد الفنان هشام عباس، وشارك معه في كليب ”أمي الحبيبة“، ثم شارك في أول عمل سينمائي له مع الفنان عادل إمام، في فيلم ”التجربة الدانماركية“ عام 2003، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال.

ومن أبرز أعماله في السينما أفلامه مع عادل إمام، من خلال فيلمي“السفارة في العمارة“ عام 2005 و“مرجان أحمد مرجان“ عام 2007، وهو الفيلم الذي زاد من شهرة هريدي.

ولم يقدم هريدي أعمالا سينمائية فقط، بل شارك في عدد من الإعلانات، وكذلك مسرحية ”بودي جارد“ مع الفنان عادل إمام أيضا.