دبلوماسي عراقي

مجسمات كرتونية

سعد لمجرد

محمد رمضان

هشام سليم

إجراءات بسيطة

مروة القيسي

رشيد بويديوة
أظهر المزيد

منوعات

مصر.. أجنبي يقتل خادمته ويلقي بنفسه من الطابق الحادي عشر
تاريخ النشر: 24 سبتمبر 2022 21:48 GMT
تاريخ التحديث: 25 سبتمبر 2022 6:00 GMT

مصر.. أجنبي يقتل خادمته ويلقي بنفسه من الطابق الحادي عشر

أقدم شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، السبت، على قتل الخادمة الذي تعمل لديه، والانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الحادي عشر في العاصمة المصرية. وفي التفاصيل،

+A -A
المصدر: أحمد محمود- إرم نيوز

أقدم شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، السبت، على قتل الخادمة الذي تعمل لديه، والانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الحادي عشر في العاصمة المصرية.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً يُفيد بوجود جثتين لرجل وسيدة بأحد العقارات بمنطقة النزهة بالقاهرة.

وانتقل على الفور رجال الأمن إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة لرجل في العقد الخامس من العمر ويحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية (كندا)، أمام العقار، مصابا بكسور بمختلف أنحاء الجسم.

وتبين من خلال التحريات، سقوط المذكور من شقته بالطابق الحادي عشر بالعقار، وعثر بالشقة محل سكنه على جثة خادمته، في العقد الثالث من العمر، إفريقية، رأسها مهشم بآلة حادة ”بلطة“.

كما تبين من خلال التحريات، أن الشخص الذي عثر على جثته أسفل العقار، قتل الخادمة ثم ألقى بنفسه من نافذة الشقة بالدور الحادي عشر.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play