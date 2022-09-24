مصر.. أجنبي يقتل خادمته ويلقي بنفسه من الطابق الحادي عشر

أقدم شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، السبت، على قتل الخادمة الذي تعمل لديه، والانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الحادي عشر في العاصمة المصرية.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً يُفيد بوجود جثتين لرجل وسيدة بأحد العقارات بمنطقة النزهة بالقاهرة.

وانتقل على الفور رجال الأمن إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة لرجل في العقد الخامس من العمر ويحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية (كندا)، أمام العقار، مصابا بكسور بمختلف أنحاء الجسم.

وتبين من خلال التحريات، سقوط المذكور من شقته بالطابق الحادي عشر بالعقار، وعثر بالشقة محل سكنه على جثة خادمته، في العقد الثالث من العمر، إفريقية، رأسها مهشم بآلة حادة ”بلطة“.

كما تبين من خلال التحريات، أن الشخص الذي عثر على جثته أسفل العقار، قتل الخادمة ثم ألقى بنفسه من نافذة الشقة بالدور الحادي عشر.