مصر.. إيقاف 3 رجال أمن وإحالتهم للتفتيش بعد الاعتداء على "سايس"

اتخذت وزارة الداخلية المصرية قراراً عقابياً ضد ثلاثة من رجال الأمن (ضابط وفردين)؛ لتجاوزهم مع ”سايس“ (الشخص الذي يقوم بتأجير مساحة من الشارع لركن السيارة) أثناء ضبطه.

وقالت الداخلية المصرية، في بيان اليوم السبت، إنه تقرر ”إيقاف ضابط شرطة وفردين عن العمل وإحالتهم لقطاع التفتيش؛ لتجاوزهم مع أحد المواطنين أثناء ضبطه لممارسته مهنة (سايس) بدون ترخيص في منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة“.

ولفتت الداخلية المصرية في بيانها إلى أن القرار جاء ”أيضاً لخروج الضابط وفردي الأمن على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات الخاصة بحسن معاملة المواطنين“.

وسبق أن أكدت وزارة الداخلية المصرية أنها لا تحمي أي ضابط أو فرد شرطة يخالف القانون، مشيرة إلى أن كل من يخالف القانون تتم إحالته على الفور إلى النيابة العامة.

وشددت على أنها تعد أول جهة تحاسب أفرادها إذا أخطأوا، مشيرة إلى اتخاذها كل الإجراءات الإدارية، وتوقيع العقوبات التي قد تصل إلى حد الفصل من الخدمة في حال ثبوت التجاوز على أي ضابط أو فرد تجاه أي مواطن.

كما أكدت أنه لا تفريط في حق أي مواطن يتم التجاوز بحقه من قبل أي رجل شرطة، مشددة على أنه لا تهاون مع المخطئ، سواء أكان الخطأ أثناء فترة العمل أو خلال الراحة.