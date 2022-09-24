السعودية.. القبض على شخصين اعتديا على فتاة في مكان عام

ألقت الشرطة السعودية، اليوم السبت، القبض على شخصين قاما بالاعتداء على فتاة في أحد الأماكن العامة، بحسب ما ذكرته مديرية الأمن العام.

وذكر الأمن العام في تغريدة عبر تويتر أن شرطة محافظة الأفلاج بمنطقة الرياض ألقت القبض على شخصين ظهرا عبر مقطع فيديو يعتديان على فتاة في أحد الأماكن العامة، وهما مواطنان جرى إيقافهما وإحالتهما إلى النيابة العامة لتطبيق النظام بحقهما.

وكان مقطع فيديو قد انتشر عبر وسائل التواصل يظهر حادثة الاعتداء على الشابة السعودية، ما أثار ردود فعل غاضبة.

وتداول نشطاء مقطع الفيديو تحت وسوم ”الأفلاج“ و“بنت الأفلاج“ وغيرهما، مطالبين بحق الفتاة.

وأظهر المقطع قيام الشابين بصفع فتاة على رأسها من الخلف، ودفعها حتى أسقطاها أرضًا في أحد شوارع منطقة الأفلاج، ثم واصلا طريقهما بين مجموعة أخرى من الشباب المتواجد لحظة الاعتداء.