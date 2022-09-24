مصري يحاول الانتحار في بث مباشر.. والشرطة تتدخل

أقدم شاب مصري في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، على محاولة الانتحار، حيث صور نفسه في بث مباشر على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وأعلن زعمه التخلص من حياته شنقا بسبب ما اعتبره “سوء معاملة والديه له”.

من جانبها كشفت وزارة الداخلية في بيان رسمي، ملابسات الحادث، مشيرة إلى أن أجهزة الأمن أمكن لها تحديد الشاب الذي حاول الانتحار ومحل سكنه المتواجد بدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، واستطاعت إنقاذه قبل الانتحار.

وذكر البيان الذي نشرته “الداخلية” عبر حسابها الرسمي في “فيسبوك” أنه بسؤال الشاب قال إنه “يمر بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات عائلية بينه وبين والديه ورغبة والده في طرده هو وزوجته من المنزل”.

وأكدت الشرطة المصرية أن والد الشاب أيد أقوال نجله، مشيراً إلى أن سبب رغبته في طرد نجله وزوجته من منزل العائلة هو تعديه عليه بالسب.

وفي واقعة انتحار أخرى في نفس المحافظة، أنهى شاب، يوم الجمعة، حياته بإلقاء نفسه من نافذة مستشفى، كان قد احتجز فيه بعد إنقاذ حياته من محاولة انتحار فاشلة بعد تناوله حبة حفظ الغلال المعروفة بـ“الحبة القاتلة”.

وأكدت تحريات سلطات الأمن، أن المتوفى كان محتجزا بقسم العناية المركزة بالطابق الثاني العلوي بالمستشفى إثر إصابته بالتسمم عقب تناوله حبة حفظ الغلال السامة، لمروره بأزمة نفسية وعزمه على الانتحار.

وبحسب السلطات ”عقب إنقاذ الشاب من الموت وبداية تعافيه واستعداده لمغادرة المستشفى، قفز من نافذة الغرفة المحجوز بها وسقط أرضًا، ما أدى إلى وفاته في الحال“.