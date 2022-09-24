السلطات المغربية تعتقل خاطف "طفلة القنيطرة"

أعلنت السلطات المغربية، مساء الجمعة، إلقاء القبض على خاطف طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات هزت واقعة اختطافها الرأي العام المغربي.

وتم تحديد هوية المتهم البالغ من العمر 37 سنة بعد الأبحاث والتحريات، التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة (غربا)، مدعومة بالخبرات التقنية وعمليات التشخيص البصري.

وتم تحديد مكان تواجد الخاطف في قارب للصيد البحري يعمل على متنه، وكان قد غادر الميناء ويتواجد في عرض البحر، وهو ما استدعى التنسيق مع الدرك البحري من أجل توقيفه خلال فترة إبحاره، بحسب ما أكده بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف المصدر ذاته، أن المتهم من ذوي السوابق القضائية العديدة في قضايا السرقة والضرب والجرح بوساطة السلاح الأبيض والسكر العلني البين والهجرة غير المشروعة.

وتم إيداع المتهم السجن لعرضه على القضاء بعد تحديد خلفيات ودوافع اختطافه للفتاة القاصر، وكذلك الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وفي وقت سابق الجمعة، تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن القنيطرة، من العثور على الطفلة فاطمة الزهراء في وضع صحي طبيعي وهي على متن حافلة للنقل الحضري بنفس المدينة.

وقامت السلطات بتفريغ وتحليل تسجيلات كاميرا الحافلة لتحديد هوية الشخص الذي اصطحب الفتاة إلى الحافلة واقتنى لها التذكرة ثم غادر المكان، بينما تم نقل الفتاة للمستشفى لإخضاعها للفحوصات الطبية اللازمة.

وكانت الطفلة فاطمة الزهراء قد اختفت، الخميس، في ظروف غامضة، وذلك بعد خروجها لشراء بعض المستلزمات المنزلية من محل بالحي الذي تقطن به.

ورصدت كاميرات المراقبة بالمحل، شخصاً يستدرج الطفلة، وهو المشتبه فيه باختطافها.

وأثارت واقعة الاختطاف ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي بالبلاد.