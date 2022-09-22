السعودية.. ضبط متورطين بتزوير 50 مليون عملة نقدية

ألقت الجهات الأمنية في السعودية القبض على مواطن وعدد من الوافدين؛ بعد تورطهم في تزوير العملات الأجنبية.

ووثق حساب وزارة الداخلية ”سناب الداخلية“ الاقتحام المباشر لرجال الأمن لمقر المتهمين، وعثورهم على العملات المزيفة.

وأوضح ”سناب الداخلية“، في بيان، أنه تم ضبط المتهمين، وتبين أن أحدهم سعودي الجنسية والآخرين من الجنسيات اليمنية والسورية والمصرية، ودأبوا على طباعة وتزييف العملات الأجنبية وإيهام ضحاياهم أنها حقيقية.

وأكدت الجهات الأمنية العثور على 50 مليون ورقة نقدية مزيفة تمت طباعتها، حيث رُصدت في الفيديو الموثق، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.