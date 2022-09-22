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الكويت.. والد عسكري مقتول "بالخطأ" يعفو عن قاتل ابنه
تاريخ النشر: 22 سبتمبر 2022 12:31 GMT
تاريخ التحديث: 22 سبتمبر 2022 12:40 GMT

الكويت.. والد عسكري مقتول "بالخطأ" يعفو عن قاتل ابنه

قال والد العسكري الكويتي فيصل إبراهيم بستان العنزي، الذي قتل زميله بالخطأ، إن أهل المقتول عفوا عن ابنه لـ"وجه الله". وأوضح إبراهيم بستان العنزي أن والد العسكري

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المصدر: فريق التحرير

قال والد العسكري الكويتي فيصل إبراهيم بستان العنزي، الذي قتل زميله بالخطأ، إن أهل المقتول عفوا عن ابنه لـ“وجه الله“.

وأوضح إبراهيم بستان العنزي أن والد العسكري محمد المريوم الظفيري، عفا عن ابنه فيصل، بعد أن قتل زميله برصاصة ”بالخطأ“.

ووجه والد العسكري ”القاتل“ في تغريدة عبر ”تويتر“ شكره لوالد العسكري ”المقتول“: ”كل الشكر وعظيم الامتنان لرجل الموقف الشجاع حربي ماطر المريوم الظفيري عن تنازله عن ولدنا فيصل إبراهيم بستان العنزي لوجه الله، ولا يسعنا إلا أن نقول جزاك الله خيرا ورحم الله فقيدنا الغالي محمد حربي المريوم الظفيري وأسكنه فسيح جناته اللهم آمين“.

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يذكر أن السلطات الكويتية كانت قد تحفظت على العسكري مطلق النار؛ لاستكمال إجراءات التحقيق بشأن الحادث.

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