البحرين.. استدعاء مالك ومديرة حضانة بعد "الاعتداء على طفلة"

استدعت النيابة العامة في البحرين مالك ومديرة حضانة، على خلفية مقطع فيديو متداول يوثق قيام معلمة بالاعتداء على طفلة بالضرب.

ووفق صحيفة ”الوطن“ المحلية، تم استجواب المالك ومديرة الحضانة بشأن واقعة الاعتداء، وأيضًا في قضية فتح وإدارة الحضانة رغم انتهاء رخصتها، ومسؤوليتها عن تشغيل عاملين غير مصرح لهم بالعمل في هذا المجال.

وأمرت النيابة العامة بحبس مالك الحضانة احتياطيًّا على ذمة التحقيق، تمهيدًا لتقديمه والمتهمين الآخرين للمحاكمة الجنائية.

وكان مقطع فيديو أثار غضبًا واسعًا في البحرين، بعد تداوله في مواقع التواصل، إذ ظهرت عاملة في حضانة وهي تقوم بضرب طفلة وإهانتها.

وإثر ذلك، تحركت السلطات البحرينية، إذ أعلنت النيابة العامة أنها تلقت بلاغًا من مركز شرطة البديع بشأن المقطع المتداول، وتبين أن الاعتداء على الطفلة تم تصويره بمعرفة عاملة أخرى بالدار ذاتها.

وأقرت العاملتان بالواقعة، بعد مواجهتهما بمقطع الفيديو، إذ أمرت النيابة العامة بحبسهما احتياطيًّا على ذمة التحقيق.

كما ثبت في التحقيق أن العاملين في الحضانة لا يملكون رخصة العمل بهذا المجال، كما تبين انتهاء ترخيص الحضانة، وعليه صدر قرار بإغلاق الحضانة.