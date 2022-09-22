صاحب مخبز شعبي ينتصر على "دي سي كومكس" العالمية بفضل سوبرمان

بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من التقاضي مع شركة الترفيه العملاقة DC Comics، احتفظ مخبز صغير في تشيلي بالحق في استخدام العلامة التجارية ”Superpan“.

وكان غونزالو مونتينيغرو البالغ من العمر 41 عامًا يبيع الخبز في موطنه الأصلي ”كينتا نورمال“، وهي بلدية في مقاطعة سانتياغو، منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وعندما كان شابًا، كان يروّج لمنتجاته من خلال ارتداء قميص أخضر ”بيتر بان“ وآخر يحمل الرمز الأيقوني للبطل الخارق ”Man of Steel“، بحسب موقع ”أوديتي سنترال“.

وكانت الثانية التي علقت بالفعل مع الناس، وسرعان ما بدأوا في تسميته ”سوبربان“، وهي تلاعب بالكلمات التي تجمع بين ”سوبرمان“ و ”بان“، وهي الكلمة الإسبانية التي تعني خبز.

وعلى مدار 28 عامًا مضت، استخدم مونتينيغرو شخصية ”سوبربان“ ”Superpan“ كعلامة تجارية لبيع منتجات المخبوزات الخاصة به، ولكن قبل حوالي 3 سنوات، علم أنه تمت مقاضاته من قبل DC Comics، مالكي حقوق ”سوبرمان“.

وأخبر الشاب المراسلين التشيليين أن مشاكله القانونية بدأت في ذروة الوباء، عندما بدأ في السماح للأشخاص الذين يحتاجون إلى المال ببيع منتجاته تحت العلامة التجارية Superpan.

وأضاف: ”يفترض أن بعضهم بدأ في الترويج لها عبر الإنترنت، وقد لفت ذلك انتباه شركة DC Comics، وهي شركة عالمية وواحدة من أكبر وأقدم شركات الكتب المصورة الأمريكية“.

ويعتقد الخباز التشيلي أن DC افترضت أنه يدير سلسلة كبيرة من المخابز، وليس مخبزًا صغيرًا مملوكًا للعائلة في الحي، وإلا فلن يكون من المنطقي ملاحقته.

لكن الشركة فعلت ذلك، ووجد غونزالو نفسه مطعونًا فيه أمام المحكمة بشأن استخدام اسم Superpan، الذي ادعت شركة DC أنه ”تقريبًا“ مثل Superman.

وجادل محامو الشركة بأن السماح لشركة Superpan بالعمل من شأنه أن يخلق الارتباك ويضر بعلامة Superman التجارية.

ومما زاد الطين بلة، انضمت شركة Agrosuper التشيلية أيضًا إلى الدعوى، متهمة Superpan بانتهاك علاماتها التجارية الخاصة، مثل ”superpollo“ و ”supercerdo“ وغيرها.

والآن، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات، أصدر المعهد الوطني للملكية الصناعية في شيلي (INAPI) حكمًا في هذه القضية، معلناً أن Superpan لا تنتهك أي ملكية فكرية وأن لها الحرية في استخدام الاسم من الآن فصاعدًا.

وقال: ”مكاننا اجتماعي، نقدم الخبز؛ اعتقدت (دي سي) أنها كانت تقاضي شركة أو علامة تجارية، لكنهم وجدوني رجلا متواضعا كان سيُجرد من كل شيء بسبب اللقب الذي تبناه، بسبب الإعجاب بسوبرمان، عندما كان طفلاً“.

وبعد الانتصار القانوني، تمكنت Superpan أخيرًا من العودة لخدمة مجتمعها بنسبة 100%، وعلى الرغم من أن DC لا يزال لديها خيار الاستئناف، يعتقد الممثل القانوني للمخبز أنه من غير المحتمل جدًا أن يلاحقوه.

واشتعل الأمر طرافة بعد الحكم حيث إنه منذ الإعلان عن الحكم لصالح صاحب المخبز، نشرت وسائل الإعلام التشيلية قصصًا عديدة تحمل عناوين مثل ”سوبربان هزم سوبرمان“.