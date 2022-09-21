مصر.. السجن 7 أعوام لمتهم بهتك عرض طفلة داخل مسجد

قضت محكمة الجنايات في مصر، يوم الأربعاء، بمعاقبة موظف بالسجن المشدد 7 أعوام؛ لإدانته بهتك عرض طفلة داخل دار عبادة (مسجد).

وأحالت جهات التحقيق موظفا بالثروة السمكية، في العقد السادس من العمر، إلى المحاكمة؛ لأنه في يوم 9 آذار/ مارس 2022 خطف طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، بعدما تحايل عليها واستدرجها إلى أحد المساجد واعتدى عليها.

وتبين من قرار إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات أن جناية الخطف اقترنت بأخرى هي أنه في ذات الظرف والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة.

كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهم عرّض أخلاق وحياة المجني عليها للخطر؛ بسبب الجريمة التي ارتكبها.