الأردن.. النيابة العامة تنهي تحقيقاتها بقضية "عمارة اللويبدة" وتحيلها للمحكمة

أحالت النيابة العامة الأردنية، يوم الأربعاء، انهيار عمارة في منطقة اللويبدة بالعاصمة عمّان الأسبوع الماضي، إلى القضاء.

جاء ذلك بعدما أنهت النيابة تحقيقاتها في القضية التي استمرت 8 أيام، لبدء محاكمة المشتكى عليهم عن الجرائم المسندة إليهم، وفق وكالة الأنباء الرسمية ”بترا“.

ونقلت الوكالة عن النائب العام حسن العبداللات، قوله إن ”النيابة العامة استمعت لشهادة 21 شاهدا، وأجرت عددا من الخبرات الفنية المتخصصة، واستجوبت المشتكى عليهم وقررت توقيفهم“.

وأكد العبداللات أن ”عدد الوفيات في القضية بلغ 14 وفاة، و9 إصابات“.

وكان المدعي العام الأردني، قررت في وقت سابق، توقيف المسؤول عن البناء وهو وريث مالك البناء، بالإضافة إلى متعهد البناء وفني الصيانة.

وأسند المدعي العام لهم تهم ”التسبب بالوفاة مكرر 14 مرة، والتسبب بالإيذاء“.

وانهيار الأبنية في الأردن أمر نادر الحدوث، وهو ما أثار ضجة واسعة خلال الأيام الماضية بشأن الحادثة التي استمرت جهود البحث والإنقاذ فيها نحو 84 ساعة.