الأردن.. عودة التوتر وأعمال الشغب إلى منطقة شمال عمان إثر جريمة قتل

عاد التوتر وأعمال الشغب مساء اليوم الإثنين، إلى منطقة شفا بدران شمال العاصمة الأردنية عمان، على خلفية جريمة قتل شاب وقعت يوم السبت الماضي.

وسمع دوي إطلاق عيارات نارية كثيفة، فيما أرسلت الأجهزة الأمنية تعزيزات كبيرة إلى المنطقة.

وعملت قوات الأمن والدرك على إقامة نقاط غلق للتدقيق على الداخلين والخارجين من شفا بدران.

وجاء ذلك بعد عدم تمكن جاهة كبيرة من الحصول على ”عطوة“ بين عشيرتي القاتل والمقتول، مساء اليوم، قبل أن تغادر المكان وسط مطالبات لها بالعودة.

وأصر أهل القتيل على إعدام القاتل.

وتحدث شهود عيان عن حدوث مواجهات بين قوات الدرك ومحتجين من عشيرة القتيل، حيث تم إطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم.

تدخل الدرك واطلاق غاز مسيل بعد قيام عدد من الاشخاص برمي الحجارة

اثناء مغادرة الجاهة #الاردن #شفا_بدران pic.twitter.com/5TPGiQMPGC — مدالله النوارسة #الاردن (@madallh_skaren) September 19, 2022

فشل العطوة التي تدخل بها عشيرة بني حسن للصلح بين الحجاج و العدوان في #شفا_بدران

إطلاق عيارات نارية أثناء تواجد قبيلة بني حسن في الجاهة ..!!! pic.twitter.com/GRmwyELQLz — Azm Qasaimeh / عزم القسايمة (@azm_qasaimeh) September 19, 2022

وكانت المنطقة شهدت خلال اليومين الماضيين، أعمال عنف وحرق للممتلكات بينها منزل أحد النواب، بعد مقتل الشاب.

وتحدثت تقارير محلية في وقت سابق، عن وجود صلة قرابة عائلية بين المتهم بالقتل والمقتول.

وأشارت إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن المتهم الذي يبلغ من العمر 30 عاما، كان تحت تأثير الكحول أثناء تنفيذه جريمة القتل للمغدور الذي يبلغ من العمر 28 عاما، وهناك نسب بين العائلتين.

وأوضحت أن القاتل مطلوب للأجهزة الأمنية على خلفية إطلاقه لعيارات نارية في محطة محروقات على شخص قبل شهرين، قبل أن يتم إطلاق سراحه.

وضبط المشتبه به في جريمة القتل مساء السبت، كما أعلن الأمن العام في بيان.