مصر.. مصرع فتاة سودانية بسقوطها من الطابق العاشر

شهدت محافظة الجيزة المصرية، اليوم الأحد، مصرع فتاة سودانية الجنسية تعمل خادمة في إحدى الشقق السكنية في منطقة الوراق، بعد سقوطها من الطابق العاشر إثر مشاجرة مع مالكة الشقة التي تعمل بها.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في المحافظة المصرية، أن مشادة كلامية نشبت بين الفتاة ومالكة الشقة ”رشا.م“، وتطورت إلى أن تبادلتا الاعتداء على بعضهما، فاستعانت مالكة الشقة بزوجها، وخلال المشاجرة سقطت الخادمة من النافذة.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على مالكة الشقة وزوجها.

وذكرت مالكة الشقة، في أقوالها أمام المباحث أن ”الفتاة السودانية تعمل في شقتها، ونشبت بينهما مشادة كلامية لأنها تريد إنهاء خدمتها، ما أغضب الأخيرة، حيث أمسكت بـ(سكين المطبخ) وأصابتها“.

وأضافت أن الاعتداء عليها تسبب بإصابتها بجراح قطعية بسيطة في البطن، والكتف، واليد، وعلى الفور انتابها الخوف، ودخلت غرفتها، وأغلقت على نفسها، واتصلت بالشرطة، وذكرت أن الفتاة ”ألقت بنفسها من النافذة..“.

بدورها حولت السلطات السيدة وزوجها للنيابة العامة، التي انتدبت الطب الشرعي لتشريح الجثة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.