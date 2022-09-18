مصر.. الإعدام لمعتدٍ على ابنته المعاقة وانتظار رأي المفتي بقاتلة طفليها

صادقت محكمة مصرية، يوم الأحد، على إعدام مواطن شنقا لاتهامه بهتك عرض ابنته المعاقة، في محافظة الإسكندرية، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي من المفتي بالإعدام.

وصدر الحكم من محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عادل إبراهيم العليمي، بحق المتهم “ع.ال.إ” في القضية رقم 12737 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول.

وكانت النيابة العامة اتهمت الأب بالاعتداء جنسيا على ابنته من ذوي الإعاقة، في محل سكنهما عدة مرات على فترات متباعدة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل عدم إدراك ابنته وكذلك صغر سنها والتعدي عليها أكثر من مرة، وأثبتت تقارير الطب الشرعي ذلك.

وقررت النيابة إحالته إلى محكمة الجنايات التي طلبت الرأي الشرعي من مفتي مصر حول الإعدام والذي صادق عليه ليسدل الستار على القضية بالحكم المتقدم اليوم بتأييد الإعدام.

وفي قضية أخرى، أحالت محكمة جنايات الزقازيق، يوم الأحد، أوراق ربة منزل إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامها.

واتهمت السيدة، بوضع سم لطفليها الرضع وقتلهما بعد أن أنجبتهما بعد حملها سفاحا، بدائرة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

وحددت المحكمة التي أصدرت الحكم، جلسة يوم 16 تشرين الأول/أكتوبر المقبل للنطق بالحكم النهائي بعد ورود رأي المفتي في الإعدام.

وتعود أحداث القضية لشهر نيسان/أبريل الماضي، عندما أحالت النيابة “ق. خ. ر” 18 عاما، إلى محكمة الجنايات لاتهامها بقتل طفليها مع سبق الإصرار“.

واتهمت النيابة الفتاة بأنها “بيتت النية وعقدت العزم على قتله أطفالها، وأعدت لذلك مادة سامة ووضعتها بداخل شرابهما، وأرضعتهما فلاذت روحهما إلى بارئها كما هو مبين بتقرير الصفة التشريحية، بعد أن أنجبتهما بعد حملها سفاحا، قاصدة من ذلك إزهاق روحيهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات”.

يأتي ذلك بعد مرور 24 ساعة، على واقعة مشابهة شهدتها محافظة قنا جنوب البلاد، بعدما قضت محكمة الجنايات، أمس السبت، بإعدام ربة منزل وعشيقها أُدينا بقتل 3 أطفال ومحاولة قتل أبيهم بواسطة سم للكلاب، بعدما وضعت الأم السم في العصير لأطفالها.

جاء قرار محكمة الجنايات بعد ورود الرأي الشرعي من المفتي في إعدام الأم والعشيق الذين مثّلوا، أمام جهات التحقيق والأجهزة الأمنية، جريمتهما، والتي أسفرت عن مقتل 3 من أطفالها، وإصابة الزوج بحالة خطرة.

واعترفت الأم والعشيق بالجريمة، وأكدا وجود علاقة مع بعضهما البعض واتفاقهما على التخلص من زوجها وأولادها.

وفـي سبيل ذلك قام بإحضار مادة سامة ووضعها فـي 4 عبوات عصير، وأعطاها للمتهمة والتي قامت بتقديمها للمجني عليهم، وإيهام أقارب زوجها بتناول المجني عليهم عصيرا فاسدا.