الأردن.. القبض على مسؤول سابق وآخرين بحوزتهم حبوب مخدرة

كشفت وسائل إعلام أردنية، يوم الأحد، عن ضبط مسؤول سابق وثلاثة آخرين بحوزتهم 650 ألف حبة كبتاغون.

وقالت صحيفة ”الغد“ المحلية، إن ”مدعي عام أمن الدولة، أوقف قبل أيام مسؤولا سابقا وثلاثة أشخاص آخرين ضُبطوا بحوزتهم 650 ألف حبة كبتاغون في إحدى مناطق البادية الجنوبية“.

ولم تذكر الصحيفة مزيدا من التفاصيل حول القضية أو هوية المسؤول السابق.

وفي قضية أخرى مشابهة، تبحث السلطات الأمنية عن رجل أعمال في محافظة المفرق، كان يحوز وآخرون 100 ألف حبة مخدرة.

ونقلت ”الغد“ عن مصادر مطلعة، قولها إنه ”تم ضبط الأشخاص المتورطين مع رجل الأعمال، فيما لا يزال الأخير فارا من وجه العدالة”.

وبحسب الصحيفة، أسند المدعي العام للمتهمين في كلا القضيتين، تهم ”الترويج والاتجار وتصدير المخدرات“.

وتواصل إدارة مكافحة المخدرات في الأردن، تنفيذ حملة أمنية ضد تهريب وترويج المخدرات في مختلف محافظات المملكة.

وضبطت مرتبات مكافحة المخدرات منذ بداية العام الجاري، ما يقارب 38 مليونا و600 ألف حبة كبتاغون.