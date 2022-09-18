رجل يحصل على لقب "أغبى مجرم" في بلاده بسبب فعل غريب

أُطلق على رجل يبلغ من العمر 40 عامًا لقب ”أغبى مجرم في جنوب إفريقيا“ بعد دخوله مركزًا للشرطة للحصول على وظيفة هناك على الرغم من كونه مدرجًا في قائمة جنائية المطلوبين.

كان توماس نجكوبو هارباً على مدى السنوات السبع الماضية، بعد سرقة منتجات إلكترونية تزيد قيمتها على 1200 دولار أثناء عمله كرجل توصيل في عام 2015.

وقام بتحويل عمليات التسليم إلى عناوين أخرى دون موافقة المالك أو علمه، وذهب هارباً بمجرد أن أدرك مديره أن بعض الفواتير كانت مفقودة وتم تسليم العديد من المنتجات إلى عناوين خاطئة.

تمت إضافة اسم نجكوبو إلى قائمة المطلوبين الجنائية للشرطة بمجرد أن قدم صاحب العمل شكوى ضده، لكنه تمكن من تجنب القبض عليه لمدة 7 سنوات.

وبعد ذلك دخل مباشرة إلى مركز للشرطة كأنه لم يرتكب أي جريمة، رغم أن لديه سجلا جنائيا لدى الجهات الامنية.

وصرح المتحدث باسم شرطة مبومالانجا ، العميد سيلفي موهلالا بأن زملائه في مركز الشرطة المحلي شعروا بالحيرة من زيارة توماس نجكوبو.

ففي 15 أغسطس، ورد أن الرجل البالغ من العمر 40 عامًا دخل المحطة ليشتكي من أنه لم يتلق ردًا على طلبه للحصول على وظيفة في المحطة ويسأل عن سبب التوقف.

قال موهلالا: ”تم القبض على المشتبه به بشكل غير متوقع بعد أن زار Bethal SAPS لإجراء استفسارات حول طلبه لحملة تجنيد للشرطة“.

ووفقًا لمصادر إخبارية في جنوب إفريقيا، فقد دأب تطبيق القانون الإقليمي على الترويج لاعتقال نجكوبو كمثال على سعيه الدؤوب لتحقيق العدالة، متناسيًا بشكل ملائم أن يذكر أن المشتبه به دخل حرفياً إلى مركز للشرطة.

وقال اللفتنانت جنرال سيماكالينج دافني ماناميلا: ”نحن نعمل بلا كلل ليلًا ونهارًا ، ونلتزم بمهمتنا المتمثلة في خلق بيئة آمنة لجميع المواطنين“.

وأضاف: ”لا يمكننا بلوغ هذه المرحلة بينما لا يزال المشتبه بهم الآخرون يجوبون الشوارع ويرهبون المجتمعات. إنها مجرد مسألة وقت قبل أن نقدمهم إلى العدالة“.

ومنذ انتشار خبر اعتقاله على الإنترنت ، أطلق على توماس نجكوبو لقب ”أغبى مجرم في جنوب إفريقيا“.