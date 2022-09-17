إجراءات بسيطة

مروة القيسي

رشيد بويديوة

هزة أرضية

انتحار قاتل أماني

قاتل أماني الجزار

موسوعة غينيس

الكحول بالمونديال
أظهر المزيد

منوعات

مصر.. الحكم بإعدام قاتلة أطفالها بسم الكلاب بمساعدة عشيقها
تاريخ النشر: 17 سبتمبر 2022 15:38 GMT
تاريخ التحديث: 17 سبتمبر 2022 16:00 GMT

مصر.. الحكم بإعدام قاتلة أطفالها بسم الكلاب بمساعدة عشيقها

قضت محكمة الجنايات في مصر، السبت، بإعدام ربة منزل وعشيقها أدينا بقتل 3 أطفال ومحاولة قتل أبيهم بواسطة سم للكلاب وضعته في العصير، بعد ورود الرأي الشرعي من مفتي

+A -A
المصدر: أحمد محمود - إرم نيوز

قضت محكمة الجنايات في مصر، السبت، بإعدام ربة منزل وعشيقها أدينا بقتل 3 أطفال ومحاولة قتل أبيهم بواسطة سم للكلاب وضعته في العصير، بعد ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية.

وتعود بداية الواقعة، عندما تبلغت الأجهزة الأمنية في مصر، باستقبال المستشفي المركزي في فرشوط بمحافظة قنا جنوب البلاد، عاملا في حالة غيبوبة ولا يمكن استجوابه وأطفاله الثلاثة، مصابين بحالة تسمم إثر تناولهم العصير، ووفاة الأطفال أثناء تلقيهم الإسعافات الأولية.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، آنذاك، إلى ارتباط زوجة المصاب، بعلاقة عاطفية مع سائق، وأنهما وراء ارتكاب الواقعة.

وأمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا، وأكد المتهم وجود علاقة مع المتهمة واتفاقهما على التخلص من زوجها وأولادها، وفـي سبيل ذلك قام بإحضار مادة سامة ووضعها فـي 4 عبوات عصير، وأعطاها للمتهمة والتي قامت بتقديمها للمجني عليهم، وإيهام أقارب زوجها بتناول المجني عليهم عصيرا فاسدا.

وبمواجهة المتهمة بأقوال المتهم الثاني (عشيقها) أيدت ذلك.

ومثلت الزوجة وعشيقها، أمام جهات التحقيق والأجهزة الأمنية، جريمتهما، والتي أسفرت عن مقتل 3 من أطفالها، وإصابة الزوج بحالة خطرة.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play