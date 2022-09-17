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الأردن.. أعمال شغب وحرق منازل ومركبات بعد مقتل شخص رميا بالرصاص (فيديو)
تاريخ النشر: 17 سبتمبر 2022 15:07 GMT
تاريخ التحديث: 17 سبتمبر 2022 16:05 GMT

الأردن.. أعمال شغب وحرق منازل ومركبات بعد مقتل شخص رميا بالرصاص (فيديو)

تمكنت قوات الأمن الأردنية اليوم السبت من فرض سيطرتها بعد اندلاع أعمال شغب في منطقة شفا بدران في العاصمة عمان، إثر مقتل شاب ثلاثيني صباح اليوم. وفي التفاصيل، فقد

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المصدر: عمان- إرم نيوز

تمكنت قوات الأمن الأردنية اليوم السبت من فرض سيطرتها بعد اندلاع أعمال شغب في منطقة شفا بدران في العاصمة عمان، إثر مقتل شاب ثلاثيني صباح اليوم.

وفي التفاصيل، فقد تلقى الأمن العام بلاغًا بوجود جثة داخل سيارة، حيث تبين أن المتوفى تعرض لإطلاق نار.

وبعد تحديد هوية القاتل، باشرت الأجهزة الأمنية البحث عن الفاعل لإلقاء القبض عليه، وفقا لموقع ”رؤيا“ المحلي.

وعلى إثر واقعة القتل هذه اندلعت أعمال شغب في منطقة شفا بدران، إذ أحرق أشخاص منازل ومركبات في المنطقة، وسط تواجد أمني مكثف للسيطرة على الوضع.

وبحسب قناة ”المملكة“ الحكومية، فإن المنازل والسيارات التي تم حرقها تعود لعائلة المشتبه بقيامه بجريمة القتل، فيما طوقت الأجهزة الأمنية المنطقة تحسبًا من تطور أعمال عنف.

وقالت صحيفة ”الغد“ المحلية إن أحد الأشخاص أصيب بعيار ناري خلال أعمال الشغب.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع القول إن 22 مركبة (بدون لوحات) تعود لأهل القتيل، جابت مناطق أهل القاتل (المفترض)، وقامت بحرق ممتلكاتهم ومجمعات تجارية في المنطقة تعود إليهم.

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كما تحدث المصدر للصحيفة عن وجود صلة قرابة عائلية بين المتهم بالقتل والمقتول، مشيرًا إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن المتهم الذي يبلغ من العمر 30 عاما، كان تحت تأثير الكحول أثناء تنفيذه جريمة القتل للمغدور الذي يبلغ من العمر 28 عامًا، وهناك نسب بين العائلتين.

وقالت الصحيفة إن القاتل مطلوب للأجهزة الأمنية على خلفية إطلاقه لعيارات نارية في محطة محروقات على شخص قبل شهرين.

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كما أضاف المصدر أن الطرفين عليهما أسبقيات أمنية، مفضلاً عدم ذكرها، وفقا للصحيفة.

ووصلت حصيلة أعمال الشغب لحرق 3 منازل، أولها لنائب لديه صفة قرابة مع القاتل ومنزل والد القاتل وعمه، بالإضافة إلى حرق 6 مركبات.

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