الأردن.. أعمال شغب وحرق منازل ومركبات بعد مقتل شخص رميا بالرصاص (فيديو)

تمكنت قوات الأمن الأردنية اليوم السبت من فرض سيطرتها بعد اندلاع أعمال شغب في منطقة شفا بدران في العاصمة عمان، إثر مقتل شاب ثلاثيني صباح اليوم.

وفي التفاصيل، فقد تلقى الأمن العام بلاغًا بوجود جثة داخل سيارة، حيث تبين أن المتوفى تعرض لإطلاق نار.

أعمال شغب وحرق منازل ومركبات في منطقة #شفا_بدران بالعاصمة الأردنية #عمان بعد العثور على جثة شاب مقتول بطلق ناري داخل مركبته #إرم_نيوز #الأردن pic.twitter.com/zI41yuzezq — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) September 17, 2022

وبعد تحديد هوية القاتل، باشرت الأجهزة الأمنية البحث عن الفاعل لإلقاء القبض عليه، وفقا لموقع ”رؤيا“ المحلي.

وعلى إثر واقعة القتل هذه اندلعت أعمال شغب في منطقة شفا بدران، إذ أحرق أشخاص منازل ومركبات في المنطقة، وسط تواجد أمني مكثف للسيطرة على الوضع.

وبحسب قناة ”المملكة“ الحكومية، فإن المنازل والسيارات التي تم حرقها تعود لعائلة المشتبه بقيامه بجريمة القتل، فيما طوقت الأجهزة الأمنية المنطقة تحسبًا من تطور أعمال عنف.

شاهد | حرق منازل ومركبات في منطقة شفا بدران بالعاصمة عمّان تعود لعائلة مشتبه به بقتل ثلاثيني بعد العثور عليه، صباح السبت، داخل مركبته مرميا بالرصاص.. ولا يزال البحث جاريا عن المشتبه به، فيما طوقت الأجهزة الأمنية المنطقة تحسبا من تطور أعمال عنف#الأردن #شفا_بدران #هنا_المملكة pic.twitter.com/fOuXxVvYXN — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) September 17, 2022

وقالت صحيفة ”الغد“ المحلية إن أحد الأشخاص أصيب بعيار ناري خلال أعمال الشغب.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع القول إن 22 مركبة (بدون لوحات) تعود لأهل القتيل، جابت مناطق أهل القاتل (المفترض)، وقامت بحرق ممتلكاتهم ومجمعات تجارية في المنطقة تعود إليهم.

كما تحدث المصدر للصحيفة عن وجود صلة قرابة عائلية بين المتهم بالقتل والمقتول، مشيرًا إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن المتهم الذي يبلغ من العمر 30 عاما، كان تحت تأثير الكحول أثناء تنفيذه جريمة القتل للمغدور الذي يبلغ من العمر 28 عامًا، وهناك نسب بين العائلتين.

وقالت الصحيفة إن القاتل مطلوب للأجهزة الأمنية على خلفية إطلاقه لعيارات نارية في محطة محروقات على شخص قبل شهرين.

كما أضاف المصدر أن الطرفين عليهما أسبقيات أمنية، مفضلاً عدم ذكرها، وفقا للصحيفة.

ووصلت حصيلة أعمال الشغب لحرق 3 منازل، أولها لنائب لديه صفة قرابة مع القاتل ومنزل والد القاتل وعمه، بالإضافة إلى حرق 6 مركبات.