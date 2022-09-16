سالي حافظ تعرض تسليم نفسها للأمن اللبناني بشروط

عرضت السيدة اللبنانية سالي حافظ التي احتلت عناوين وسائل الإعلام ومواقع التواصل قبل أيام بعد اقتحامها فرع بنك ”لبنان والمهجر – بلوم“ في بيروت، تسليم نفسها للأمن اللبناني بشروط.

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وقالت في لقاء مع قناة الجديد اللبنانية: ”مستعدة لتسليم نفسي إلى القوى الأمنية شرط إطلاق سراح كل من عبدالرحمن زكريا ومحمد رستم“.

واشترطت سالي حافظ أيضاً ”إعطاء مبلغ الستة آلاف دولار المتبقية من الوديعة إلى عائلتي لاستكمال العلاج“.

#عاجل – #سالي_حافظ لـ"الجديد": مستعدة لتسليم نفسي الى القوى الأمنية شرط اطلاق سراح كل من عبدالرحمن زكريا ومحمد رستم واعطاء مبلغ الست الاف دولار المتبقية من الوديعة الى عائلتي لاستكمال العلاج — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 16, 2022

يأتي ذلك في الوقت الذي تتوارى فيه سالي حافظ عن الأنظار، وتحاول أن تبذل مساعيها من أجل الحصول على باقي أموالها لدى البنك لاستكمال علاج شقيقتها نانسي التي تعاني من السرطان.

يشار إلى أن عدداً من المواطنين اللبنانيين أقدموا على اقتحام العديد من فروع البنوك في أرجاء مختلفة من البلاد، فيما هددت جمعية المودعين اللبنانيين بأن الوضع لو تفاقم قد يؤدي إلى انتفاضة شعبية.