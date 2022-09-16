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سالي حافظ تعرض تسليم نفسها للأمن اللبناني بشروط
تاريخ النشر: 16 سبتمبر 2022 12:46 GMT
تاريخ التحديث: 16 سبتمبر 2022 13:10 GMT

سالي حافظ تعرض تسليم نفسها للأمن اللبناني بشروط

عرضت السيدة اللبنانية سالي حافظ التي احتلت عناوين وسائل الإعلام ومواقع التواصل قبل أيام بعد اقتحامها فرع بنك "لبنان والمهجر - بلوم" في بيروت، تسليم نفسها للأمن

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المصدر: إرم نيوز

عرضت السيدة اللبنانية سالي حافظ التي احتلت عناوين وسائل الإعلام ومواقع التواصل قبل أيام بعد اقتحامها فرع بنك ”لبنان والمهجر – بلوم“ في بيروت، تسليم نفسها للأمن اللبناني بشروط.

وقالت في لقاء مع قناة الجديد اللبنانية: ”مستعدة لتسليم نفسي إلى القوى الأمنية شرط إطلاق سراح كل من عبدالرحمن زكريا ومحمد رستم“.

واشترطت سالي حافظ أيضاً ”إعطاء مبلغ الستة آلاف دولار المتبقية من الوديعة إلى عائلتي لاستكمال العلاج“.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتوارى فيه سالي حافظ عن الأنظار، وتحاول أن تبذل مساعيها من أجل الحصول على باقي أموالها لدى البنك لاستكمال علاج شقيقتها نانسي التي تعاني من السرطان.

يشار إلى أن عدداً من المواطنين اللبنانيين أقدموا على اقتحام العديد من فروع البنوك في أرجاء مختلفة من البلاد، فيما هددت جمعية المودعين اللبنانيين بأن الوضع لو تفاقم قد يؤدي إلى انتفاضة شعبية.

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