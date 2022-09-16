عامل يطالب شركته بتعويض 108 آلاف دولار بسبب أسطوانة غاز

رفع عامل في الإمارات دعوى قضائية طالب فيها إلزام الشركة، التي يعمل فيها بأن تؤدي له 400 ألف درهم (نحو 108 آلاف دولار) تعويضاً عن إصابة لحقت به بعد سقوط أسطوانة غاز عليه.

وأكد العامل في دعواه التي رفعها أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية أن شركته لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لحمايته من أخطار العمل، حيث سقطت عليه إحدى أسطوانات الغاز خلال عمله بتفريغ حمولة أسطوانات غاز.

وأوضح أنه وفقا لتقرير الطب الشرعي فإنه أصيب بكسر في مفصل الحوض واستقرت حالته بوجود ألم وصعوبة في حركة الطرف السفلى الأيمن وعرج عند المشي بما يشكل عاهة مستديمة تقدر نسبتها 10 % من مجموع قواه.

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى استنادا إلى أن العامل سبق وأن رفع دعوى جزائية قضي له فيها بمبلغ 50 ألف درهم (نحو 13,612 دولارا أمريكيا) وهو مبلغ كاف لجبر كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.

واستأنف العامل الحكم، مشيرا إلى أنه لحقت به أضرار أدبية وبزوجتيه وأنجاله من حزن وأسى إثر إصابته التي تنال من رعايته لأسرته فضلاً عن عدم قدرته على أداء واجباته الزوجية، بما يؤثر سلباً على مستقبل أسرته، وأنه بحاجة لعلاج فيزيائي دائم.

وقضت محكمة استئناف أبوظبي برفض الاستئناف وإلزام العامل بالمصروفات.