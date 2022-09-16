ملازم أول بالجيش يقتحم بنك البحر المتوسط في شحيم بجبل لبنان

كشفت جمعية المودعين اللبنانيين اليوم الجمعة، أن عسكريا برتبة ملازم أول في الجيش اللبناني، اقتحم بنك البحر المتوسط في منطقة شحيم بجبل لبنان.

وأكدت أن اليوم الجمعة شهد سيطرة 8 مودعين على 8 أفرع لبنوك في لبنان، تم اقتحامها من أجل استرداد ودعائهم أو جزء من أموالهم لدى تلك البنوك.

وقالت الجمعية إن عددا من أصحاب المصارف يجتمعون حاليًا في مقر جمعية المصارف الجديد في مكاتب بنك بيروت من أجل بحث مستجدات الأمور.

وتوجه مودعون لدخول المقر الجديد لجمعية المصارف وسط بيروت حيث يجتمع أصحاب المصارف.

ودعت الجمعية في بيانها الجيش اللبناني لحماية المودعين المتواجدين أمام فروع المصارف، محذرة من أن حرب استعادة الودائع قد بدأت ولن يطفي غضب المودعين إلا استعادة حقوقهم كاملة.

وحذر حسن مغنية رئيس الجمعية في تصريح له نقله حساب الجمعية عبر تويتر من خطورة الموقف، منبها إلى أن ”المصارف أخذت المودعين رهائن“.

وقال مغنية: ”في حال أضربت المصارف، فبعد الإضراب سيقتحم المودعون المصارف بالعشرات“، مشدداً على أنه ”لا يمكن الاستمرار بإذلال المودعين“.