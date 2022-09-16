الكويت.. المتهم بالاعتداء على زوجته في الطريق العام يكشف السبب

كشف المواطن الكويتي المتهم بالاعتداء على زوجته في الطريق العام أنه أقدم على ذلك بسبب ”حصولها على وظيفة دون علمه“.

وأوردت حسابات إخبارية محلية يوم الجمعة تفاصيل جديدة عن الواقعة، التي تم توثيقها في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لرجل يهاجم امرأة بوحشية في مكان عام ويعتدي عليها بعنف.

وقال المتهم خلال التحقيقات إن ”زوجته توظفت على خلاف رغبته بذلك ودون علمه“، مشددا على أنه ”لم يسمح لها بالتوظيف وحذرها من ذلك“.

وأضاف أنه ”فوجئ لاحقا بتوجه زوجته للعمل“.

ولا تزال التحقيقات جارية مع الرجل من قبل النيابة العامة، بينما طلبت تقريرا طبيا بإصابات الزوجة.

وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم المعتدي أمس الخميس.

ووقعت الحادثة في أحد شوارع منطقة جابر الأحمد في محافظة العاصمة، حيث ظهر الرجل وهو يعتدي على زوجته التي كانت في سيارتها قبل أن يعترض طريقها ويحطم زجاج سيارتها بأداة حديدية ما دفعها إلى الترجل من السيارة والهروب منه.

مقطع متداول لاعتداء «متوحش» من شخص على فتاة في أحد شوارع البلاد | #أوّل_نيوز pic.twitter.com/oCabr2IXz1 — #أوّل نيوز (@Awwalkwt) September 15, 2022

ولاحق المعتدي زوجته وتمكن من الإمساك بها ورميها على الأرض بقوة وركلها بقدميه والاعتداء عليها بعنف ما تسبب بنزع حجابها عن رأسها، دون أن يستجيب لمحاولة بعض الأشخاص الذين اقتربوا منه سعياً منهم لإنقاذ الزوجة دون جدوى.

وأصدرت وزارة الداخلية بياناً رسمياً حول الحادثة، أكدت فيه ضبط الرجل، وإحالته إلى المخفر المختص وتسجيل قضية جنايات، للتحقيق بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار البيان إلى أن ”سبب الاعتداء هو خلاف عائلي“، دون الكشف عن جنسية الرجل أو المرأة أو صلة القرابة بينهما.