نائب عام دبي يطعن في حكم عدم إمكانية تسليم سانجاي شاه للدنمارك

طعن النائب العام لإمارة دبي في دولة الإمارات المستشار عصام الحميدان، اليوم الجمعة، في الحكم الصادر من محكمة استئناف دبي بعدم إمكانية تسليم سانجاي شاه – بريطاني الجنسية – والمطلوب للسلطات الدنماركية، لتورطه في جرائم احتيال وغسل أموال، بحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وكانت شرطة دبي ألقت القبض على سانجاي شاه مطلع يونيو/ حزيران الماضي، بناءً على طلب استرداده من السلطات الدنماركية، وأحال النائب العام الطلب إلى المحكمة للحكم بإمكانية تسليمه للدنمارك، إلا أن المحكمة قررت عدم إمكانيه تسليمه.

وإثر ذلك، قام النائب العام لإمارة دبي، وفقا للاختصاص المنوط به بموجب قانون التعاون القضائي الدولي، بالطعن بالنقض في قرار المحكمة بعدم إمكانية التسليم، وسوف يتم نظر الطعن أمام محكمة تمييز دبي.

ويبلغ سانجاي شاه 52 عاما، ويعد أحد أبرز المطلوبين لدى الدنمارك، بسبب تورطه في أكبر عملية احتيال ضريبي وغسل الأموال بتاريخ مملكة الدنمارك، بلغت قيمتها 12 مليار كرونة دنماركية (ما يعادل حوالي 1.7 مليار دولار).

وتمثلت عملية الاحتيال من خلال إنشاء سانجاي عدة شركات متخصصة في ”تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح ببيانات غير صحيحة“.