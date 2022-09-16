إجراءات بسيطة

مروة القيسي

رشيد بويديوة

هزة أرضية

انتحار قاتل أماني

قاتل أماني الجزار

موسوعة غينيس

الكحول بالمونديال
أظهر المزيد

منوعات

نائب عام دبي يطعن في حكم عدم إمكانية تسليم سانجاي شاه للدنمارك
تاريخ النشر: 16 سبتمبر 2022 10:38 GMT
تاريخ التحديث: 16 سبتمبر 2022 10:45 GMT

نائب عام دبي يطعن في حكم عدم إمكانية تسليم سانجاي شاه للدنمارك

طعن النائب العام لإمارة دبي في دولة الإمارات المستشار عصام الحميدان، اليوم الجمعة، في الحكم الصادر من محكمة استئناف دبي بعدم إمكانية تسليم سانجاي شاه - بريطاني

+A -A
المصدر: فريق التحرير

طعن النائب العام لإمارة دبي في دولة الإمارات المستشار عصام الحميدان، اليوم الجمعة، في الحكم الصادر من محكمة استئناف دبي بعدم إمكانية تسليم سانجاي شاه – بريطاني الجنسية – والمطلوب للسلطات الدنماركية، لتورطه في جرائم احتيال وغسل أموال، بحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وكانت شرطة دبي ألقت القبض على سانجاي شاه مطلع يونيو/ حزيران الماضي، بناءً على طلب استرداده من السلطات الدنماركية، وأحال النائب العام الطلب إلى المحكمة للحكم بإمكانية تسليمه للدنمارك، إلا أن المحكمة قررت عدم إمكانيه تسليمه.

وإثر ذلك، قام النائب العام لإمارة دبي، وفقا للاختصاص المنوط به بموجب قانون التعاون القضائي الدولي، بالطعن بالنقض في قرار المحكمة بعدم إمكانية التسليم، وسوف يتم نظر الطعن أمام محكمة تمييز دبي.

ويبلغ سانجاي شاه 52 عاما، ويعد أحد أبرز المطلوبين لدى الدنمارك، بسبب تورطه في أكبر عملية احتيال ضريبي وغسل الأموال بتاريخ مملكة الدنمارك، بلغت قيمتها 12 مليار كرونة دنماركية (ما يعادل حوالي 1.7 مليار دولار).

وتمثلت عملية الاحتيال من خلال إنشاء سانجاي عدة شركات متخصصة في ”تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح ببيانات غير صحيحة“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play