بعد "بيبلوس".. مودع يقتحم بنك لبنان والمهجر في بيروت

اقتحم أحد المودعين في لبنان، في حادثة هي الثانية لليوم الجمعة، ”بنك لبنان والمهجر“ في العاصمة بيروت.

وقال بنك لبنان والمهجر (بلوم) إن مسلحا دخل فرع البنك في منطقة الطريق الجديدة في بيروت، مضيفا أن الوضع تحت السيطرة.

وجاء في بيان البنك أن الرجل يحتجز الموظفين للمطالبة بوديعته.

وذكر البنك أن قوات الأمن موجودة في المكان وتتفاوض مع الرجل لحثه على مغادرة البنك.

وجاءت حادثة الاقتحام بعد وقت قليل من إقدام مسلح على اقتحام فرع أحد البنوك في مدينة الغازية جنوب لبنان، وهدد بحرق الفرع؛ سعيا منه للحصول على وديعته المالية.

واقتحم مودع يدعى محمد رضا قرقماز مع ابنه بنك بيبلوس في الغازية، وهدد الموظفين بسلاح رشاش، وسكب مادة حارقة مهددا بإشعال الفرع.

وذكرت قناة ”الجديد“ اللبنانية أن قرقماز تحصل على 19200 دولار من وديعته، وسلمها لأحد الأشخاص الذي كان ينتظره خارجا، قبل أن يتوارى عن الأنظار.

وأوضح مصدر أمني أن السلاح الذي كان بحوزة الرجل يُعتقد بأنه لعبة.