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مسلح لبناني يقتحم بنك بيبلوس في الغازية سعيا للحصول على أمواله
تاريخ النشر: 16 سبتمبر 2022 7:22 GMT
تاريخ التحديث: 16 سبتمبر 2022 8:35 GMT

مسلح لبناني يقتحم بنك بيبلوس في الغازية سعيا للحصول على أمواله

أقدم مسلح لبناني على اقتحام فرع أحد البنوك في مدينة الغازية جنوب لبنان، اليوم الجمعة، وهدد بحرق الفرع، سعيا منه للحصول على وديعته المالية. لقطات للبناني

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المصدر: إرم نيوز

أقدم مسلح لبناني على اقتحام فرع أحد البنوك في مدينة الغازية جنوب لبنان، اليوم الجمعة، وهدد بحرق الفرع، سعيا منه للحصول على وديعته المالية.

واقتحم مودع يدعى محمد رضا قرقماز مع ابنه، بنك بيبلوس في الغازية وهدد الموظفين بسلاح رشاش، وسكب مادة حارقة مهددا بإشعال الفرع.

وذكرت قناة ”الجديد“ اللبنانية أن قرقماز تحصل على 19200 دولار من وديعته، وسلمها لأحد الأشخاص الذي كان ينتظره خارجا قبل أن يتوارى عن الأنظار.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام الحكومية، سادت حالة من الهرج والمرج داخل المصرف لبعض الوقت، قبل أن يسلم المذكور نفسه إلى القوى الأمنية التي حضرت إلى المكان.

يشار إلى أن هذه هي الواقعة الثالثة خلال الأسبوع الجاري، التي يتم فيها اقتحام فرع لأحد البنوك في لبنان، حيث بدأ الأمر باقتحام سيدة تدعى سالي حافظ لفرع بنك ”لبنان والمهجر بلوم“ بمسدس بلاستيكي وحصولها على مبلغ مالي من وديعتها لعلاج شقيقتها المصابة بالسرطان.

وتلا تلك الواقعة في اليوم ذاته، محاولة اقتحام مسلحة أيضا من شخص آخر يدعى رامي شرف الدين استهدفت فرع بنك البحر المتوسط اللبناني ”ميد“ في مدينة عالية بجبل لبنان.

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