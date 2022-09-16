مسلح لبناني يقتحم بنك بيبلوس في الغازية سعيا للحصول على أمواله

أقدم مسلح لبناني على اقتحام فرع أحد البنوك في مدينة الغازية جنوب لبنان، اليوم الجمعة، وهدد بحرق الفرع، سعيا منه للحصول على وديعته المالية.

لقطات للبناني #رضا_قرقماز مقتحم #بنك_بيبلوس في الغازية وهو يسلم نفسه للأمن بعد حصوله على جزء من وديعته وتهريبها مع أحد الأشخاص pic.twitter.com/gNFbrIH2L9 — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) September 16, 2022

واقتحم مودع يدعى محمد رضا قرقماز مع ابنه، بنك بيبلوس في الغازية وهدد الموظفين بسلاح رشاش، وسكب مادة حارقة مهددا بإشعال الفرع.

#لبنان.. المشاهد الأولى لفرع #بنك_بيبلوس في #الغازية بعد انتهاء عملية اقتحامه على يد أحد المودعين pic.twitter.com/btjtOL0DcK — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) September 16, 2022

وذكرت قناة ”الجديد“ اللبنانية أن قرقماز تحصل على 19200 دولار من وديعته، وسلمها لأحد الأشخاص الذي كان ينتظره خارجا قبل أن يتوارى عن الأنظار.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام الحكومية، سادت حالة من الهرج والمرج داخل المصرف لبعض الوقت، قبل أن يسلم المذكور نفسه إلى القوى الأمنية التي حضرت إلى المكان.

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يشار إلى أن هذه هي الواقعة الثالثة خلال الأسبوع الجاري، التي يتم فيها اقتحام فرع لأحد البنوك في لبنان، حيث بدأ الأمر باقتحام سيدة تدعى سالي حافظ لفرع بنك ”لبنان والمهجر بلوم“ بمسدس بلاستيكي وحصولها على مبلغ مالي من وديعتها لعلاج شقيقتها المصابة بالسرطان.

وتلا تلك الواقعة في اليوم ذاته، محاولة اقتحام مسلحة أيضا من شخص آخر يدعى رامي شرف الدين استهدفت فرع بنك البحر المتوسط اللبناني ”ميد“ في مدينة عالية بجبل لبنان.