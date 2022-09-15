الإمارات.. رجل يترك عروسه أثناء حفل الزفاف

رفعت فتاة ووالدتها في الإمارات دعوى قضائية على رجل طالبتا فيها بإلزامه بأن يؤدي لهما مبلغ 205 آلاف درهم (نحو 55 ألفا و800 دولار) وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وأكدت الفتاة ووالدتها في دعواهما التي نظرتها محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية أنهما اتفقتا مع الرجل على زواج الفتاة منه، واتفقتا على أن يتحمل هو مصاريف وتكاليف الزواج.

وأشارتا إلى أن الرجل بعد ذلك الاتفاق حول 205 آلاف درهم لوالدة العروس، وبعد تجهيز الحفل وصرف المبلغ على تجهيزات الحفل، ترك الرجل عروسه خلال حفل الزفاف، ثم طلقها.

ولفتت العروس ووالدتها إلى أنهما رفعتا دعوى سابقة على الرجل للمطالبة بمصاريف وتكاليف الزواج وقضي لهما فيها بإلزامه بأن يؤدي لهما 82 ألف درهم (نحو 22 ألف دولار).

وأوضحت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، أن الرجل (العريس) بعد تطليق عروسه رفع قضية طالب فيها بإلزام والدة العروس بأن تؤدي له مبلغ 205 آلاف درهم الذي سلمه لها قبل حفل الزفاف وقضت المحكمة بحكم نهائي بإلزامها بأن ترد له المبلغ.

ومن ثم قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى العروس ووالدتها وألزمتهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة استنادا إلى أن مطالبتهما للرجل بمبلغ 205 آلاف درهم سبق وتم بحثها في الدعوى التي أقامها الرجل عليهما بعد حفل الزفاف.