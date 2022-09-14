اليمن.. شاب يذبح أمه في محافظة إب

أقدم شاب يمني في العقد الثالث من عمره، مساء الأربعاء، على ذبح أمه بالسكين في منطقة ”العدين“ التابعة لمحافظة إب.

وتداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، واقعة إقدام شاب على ذبح والدته في الوقت الذي كانت العائلة تتجهز لحضور حفل زفاف شقيقة الجاني ليلة يوم الأربعاء.

وقال الناشط ماجد ياسين في منشور على حسابه بموقع فيسبوك: ”في إب وتحديدا في شارع العدين، شخص اسمه هشام أقدم على ذبح أمه حتى فصل رأسها عن جسدها بالسكين، وذلك في ليلة زواج أخته“.

وأكد ياسين أن ”إدارة البحث تقوم الآن بالقبض على الجاني“.

ولم تعرف تفاصيل ودوافع الجريمة بعد، ومع ذلك تداول ناشطون أنباء تفيد بأن الجاني ”كان طبيعيا قبل سنوات عندما كان يعمل سائقا لدراجة نارية، لكن حالته الصحية تدهورت مؤخرا بسبب سوء الأوضاع“، مرجحين أنه ”يعاني من حالة نفسية، أو يتعاطى مخدرات“.

وجاءت هذه الجريمة، بعد أيام من واقعة أخرى في محافظة إب أيضا، حيث نشرت وسائل إعلام يمنية، أخبارا حول مقتل شاب يمني متأثرا بطعنات صديقه الذي حاول اغتصابه.