مصر.. إخلاء سبيل صحفي في قناة "الجزيرة‎‎"

أصدرت النيابة العامة المصرية قرارا بإخلاء سبيل الصحفي بفضائية الجزيرة القطرية أحمد النجدي أبو العلا إبراهيم، المحبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم 864 لسنة 2020، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة.

من جانبه قال المحامي الحقوقي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي: ”أرحب بقرار النيابة العامة المصرية بإخلاء سبيل صحفيي الجزيرة المحبوسين احتياطيا“ .

وبحسب عضو في اللجنة تحدث لـ“إرم نيوز“ مفضلا عدم ذكر اسمه، فإن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إطلاق سراح كل العاملين بالفضائية القطرية، الموجودين في السجون المصرية على ذمة قضايا متعلقة بمجال عملهم.

وتحتجز السلطات المصرية بخلاف النجدي الصادر قرار بإخلاء سبيله، ثلاثة صحفيين آخرين من العاملين بقناة الجزيرة، وهم هشام عبد العزيز وبهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ.

وجاء القرار في الوقت الذي أنهى فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارة إلى الدوحة استمرت لمدة يومين، التقى خلالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وجرى خلالها التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم بشأن التعاون الاقتصادي، والاستثمارات القطرية في مصر.