الأردن.. توقيفات وإسناد تهم على خلفية انهيار "عمارة اللويبدة"

أوقف المدعي العام الأردني، مساء اليوم الأربعاء، 3 أشخاص على ذمة قضية انهيار المبنى السكني في منطقة ”اللويبدة“ في العاصمة عمان أمس الثلاثاء.

وحسب ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية ”بترا“، فإنه تقرر توقيف ”ورثة مالك البناء (وهو ابنه المشرف عليه)، ومتعهد الصيانة، وفني الصّيانة، في أحد مراكز الإصلاح والتَّأهيل“.

ونقلت ”بترا“ عن النائب العام حسن العبداللات قوله إن ”المدعي العام أسند للمتهمين جرائم التسبب بالوفاة مكرر 4 مرات والتسبب بالإيذاء مكرر 7 مرات“.

وأضاف العبداللات أن ”المدعي العام سيستمع لذوي المتوفين والمصابين“.

وأشار إلى أنه ”سيقوم بتشكيل لجنة فنية لتحديد سبب الانهيار وتحديد المسؤولين عن ذلك بشكل دقيق، ومازالت التحقيقات جارية حتى الآن“.

ولقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 14 آخرون بجروح على الأقل، جراء إنهيار مبنى ”اللوبيدة“ المؤلف من 4 طوابق، مساء أمس الثلاثاء.

وترجح مصادر حكومية ارتفاع عدد الوفيات، مع استمرار عمليات رفع الأنقاض.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، قد كشف صباح الأربعاء، عن وجود 10 أشخاص مازالوا تحت الأنقاض في المبنى المنهار، منهم أحياء، على حد قوله.