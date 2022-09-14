مصر.. انتحار فتاة رفض والدها التحاقها بكلية الصيدلة

أقدمت فتاة عشرينية، في إحدى محافظات دلتا مصر يوم الأربعاء على الانتحار، لرفض والدها التحاقها بكلية الصيدلة في إحدى الجامعات الخاصة.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغاً يُفيد بانتحار فتاة في محافظة الغربية، لينتقل رجال المباحث على الفور إلى مكان الواقعة.

وتبين من خلال التحقيقات الأولية، أن ”الفتاة كانت تعاني من أزمة نفسية عقب خلافات مع والدها، وهو رجل أعمال“.

وأوضحت التحريات أن الفتاة كانت ترغب في دخول كلية الصيدلة في إحدى الجامعات الخاصة، لكن والدها يرفض ذلك، ما دفعها لإطلاق النار على نفسها من سلاح ناري ”طبنجة“ لتلقى مصرعها في الحال.

وجرى نقل جثمان الضحية إلى مشرحة مستشفى المحلة العام بوساطة سيارة الإسعاف.

وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري لكشف ظروف وملابسات الواقعة، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة المصرية لمباشرة التحقيق.