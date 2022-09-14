بسبب "لابتوب".. رجل يقاضي زوجته في الإمارات

رفع زوج في الإمارات دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية طالب فيها بإلزام زوجته بأن تؤدي له 40 ألف درهم (10,890 دولار أمريكي) تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة إتلافها لجهاز الحاسب المحمول « لاب توب» الخاص به خلال تواجدها معه في منزل الزوجية.

وأشار الزوج في دعواه إلى أن الواقعة التي شهدتها العاصمة ابوظبي سبق وأن تحرر عنها قضية جزائية قضت فيها المحكمة بإدانة الزوجة حضورياً وتغريمها 5 آلاف درهم (نحو 1,361 دولار أمريكي).

واستأنفت الزوجة الحكم الجزائي، ورفضت المحكمة الجزائية استئنافها، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، بحسب الحكم الذي اطلع عليه ”إرم نيوز“.

وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام الزوجة بأن تؤدي لزوجها 5 آلاف درهم تعويضا عن الأضرار التي أصابته، كما قضت كذلك بإلزامها بالرسوم والمصاريف.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الزوجة ارتكبت فعلا غير مشروعا وأن زوجها تضرر نتيجة ذلك أضرارا مادية ومعنوية.

ولم يتم الكشف عن سبب إتلاف الزوجة كمبيوتر زوجها المحمول، وما إذا كان نتيجة شجار بينهما أو مجرد حادثة.