العراق.. الإعدام لثلاثة أشخاص بتهمة قتل طفل في كركوك

أصدر القضاء العراقي، الأربعاء، حكمًا بالإعدام بحق ثلاثة أشخاص اغتصبوا وقتلوا طفلا بـ“وحشية“ قبل أشهر في محافظة كركوك، شمال العراق.

وقال مصدر قضائي لـ“إرم نيوز“، إن ”محكمة استئناف محافظة كركوك أصدرت حكم الإعدام بحق ثلاثة مدانين ألقي القبض عليهم بتهمة اغتصاب (أيوب أحمدي) البالغ من العمر ثماني سنوات وقتله بوحشية“، إذ جاء الحكم بموجب المادة الـ406 من قانون العقوبات العراقي.

وأضاف المصدر أن ”هؤلاء المدانين الثلاثة نفذوا جريمتهم قبل خمسة أشهر في حي تسعين بمدينة كركوك، وكانوا اختطفوا الطفل من أجل مساومة أهله للحصول على مبلغ 150 مليون دينار، وأحد هؤلاء المتهمين هو ابن خال الطفل المقتول“.

وارتفعت خلال الآونة الأخيرة في عدد من المدن العراقية ارتكاب مثل هذه الجرائم والتي دائما ما يقوم بها بعض أفراد العائلة بسبب مشاكل عائلية تتعلق بالأموال والخلافات الأخرى، مع الارتفاع الكبير في عمليات الانتحار في صفوف الرجال والنساء وبمختلف الأعمار.