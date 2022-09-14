بعد سالي حافظ.. لبناني يقتحم بنك البحر المتوسط ميد في عاليه

أفادت مصادر لبنانية اليوم الأربعاء، بقيام شخص من المودعين في بنك البحر المتوسط اللبناني ”ميد“، باقتحام فرع البنك في عاليه بجبل لبنان لاسترداد وديعته.

وذكر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن مقتحم البنك هو المودع رامي شرف الدين وهدد الموظفين قبل أن يأخذ وديعته.

من جهتها، قالت جمعية المودعين اللبنانيين إن مقتحم بنك البحر المتوسط في عاليه، رامي شرف الدين، أخذ 30 ألف دولار وسلم نفسه للقوى الأمنية.

ونقلت قناة ”الجديد“ اللبنانية عن حسن مغنية رئيس جمعية المودعين اللبنانيين قوله ”ليس لدينا معطيات ما إذا كان المودع في عاليه تمكّن من استعادة وديعته“.

وأضاف ”يوم أمس تشاورت مع أعمدة جمعية المصارف وقد حذرت من تكرار قصة عبدالله الساعي واذا بقي الوضع كما هو فسنكون أمام مشهد يومي متكرّر لما حصل اليوم“.

يشار إلى أن هذه هي الحادثة الثانية التي يتم فيها اقتحام بنك بهدف استرداد وديعة، إذ أقدمت سيدة لبنانية تدعى سالي حافظ على اقتحام بنك ”لبنان والمهجر“ بلوم في بيروت واسترداد نحو 13 ألف دولار و6 ملايين ليرة لبنانية من وديعتها من أجل علاج شقيقتها المصابة بالسرطان.

وتابع مغنية بهذا الشأن ”لن يجدوا سالي حافظ، وإذا وجدوها فعليهم إصدار مذكرة توقيف بحق مدير البنك الذي منعها من سحب وديعتها“.