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مصر.. 3 سنوات سجن لطبيبة نسائية تبيع "أطفال السفاح"
تاريخ النشر: 14 سبتمبر 2022 10:54 GMT
تاريخ التحديث: 14 سبتمبر 2022 11:15 GMT

مصر.. 3 سنوات سجن لطبيبة نسائية تبيع "أطفال السفاح"

أدانت محكمة الجنايات المصرية، يوم الأربعاء، طبيبة "نساء وتوليد" بالسجن 3 سنوات، بتهمة بيع "أطفال السفاح" جراء عمليات إجهاض تقوم بها داخل عيادتها. والمدانة تملك

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المصدر: أحمد محمود - إرم نيوز

أدانت محكمة الجنايات المصرية، يوم الأربعاء، طبيبة ”نساء وتوليد“ بالسجن 3 سنوات، بتهمة بيع ”أطفال السفاح“ جراء عمليات إجهاض تقوم بها داخل عيادتها.

والمدانة تملك عيادة ومركزا طبيا خاصا في منطقة ”قري“ بمركز ”زفتى“ في محافظة الغربية.

وتمت أحداث الواقعة، التي نقلتها وسائل إعلام محلية، عندما تلقت مديرية أمن محافظة الغربية، بلاغا يفيد بعثور سيدة على طفل في أثناء سيرها بالطريق العام في منطقة ”كفر عنان“ بمركز ”زفتى“.

وعلى إثر ذلك، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على طفل حديث الولادة ملقى في القمامة.

وشكلت مديرية الأمن في المحافظة فريق بحث جنائي للوقوف على تطورات الواقعة.

وتبين من خلال التحريات تورط السيدة التي تعمل في عيادة ومركز طبي شهير وشروعها في إلقاء الطفل حيًّا بأكوام القمامة على بعد مسافة قدرها 3 كم من مكان عملها.

وتبين ،أيضا، أن المركز الشهير المقصود في الواقعة مملوك للطبيبة الصادر ضدها الحكم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بإحالة الطبيبة إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم الأربعاء.

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