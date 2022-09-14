من هي سالي حافظ مقتحمة بنك لبنان والمهجر بلوم؟

اقتحمت سيدة لبنانية تدعى سالي حافظ، اليوم الأربعاء، مقر بنك ”لبنان والمهجر“ بلوم فرع السوديكو، برفقة عدد من الأشخاص، وهددت بإحراق نفسها إذا لم تحصل على الأموال التي أودعتها في البنك.

ووسط حالة من الهرج والمرج، أخرجت سالي حافظ مسدسا كان بحوزتها وهددت به المتواجدين في البنك من موظفين ومتعاملين، قبل أن تعلو أحد المكاتب ملوحة بسلاحها في محاولة لترويع المتواجدين.

مشاهد جديدة من اقتحام مودعين #بلوم_بنك في #لبنان.. ومقتحمة المصرف #سالي_حافظ: "جيت أخد وديعة أختي اللي بتموت بالمستشفى"#إرم_نيوز pic.twitter.com/aIJHP2rnHr — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) September 14, 2022

وغادرت سالي البنك بعد حصولها على 13 ألف دولار، ونحو 6 ملايين ليرة لبنانية، من أموال قالت إنها أودعتها وأرادت استعادتها من أجل علاج شقيقتها نانسي المصابة بمرض السرطان.

وقبل ذلك، ظهرت سالي في مقطع مصور نشرته عبر حسابها في فيسبوك وتحدثت قائلة: ”أنا سالي حافظ اللي جيت اليوم على بلوم بنك لآخذ وديعة أختي اللي بتموت في المستشفى“.

وأضافت: ”أنا لا فتت لآكل حدا أنا ما عملت شي، أنا فتت آخد حقي،

وعبر حساب منسوب لها ومعنون باسمها، قالت سالي حافظ: ”الدولة كلها تحت بيتي وانا صرت بالمطار بشوفكن باسطنبول تشاو“.

وكانت سالي قد نشرت قبل اقتحامها البنك صورة لشقيقتها نانسي وهي ترقد على سرير العلاج بإحدى المنشآت الصحية في البلاد.

وعلقت سالي على الصورة قائلة: “ يا عمري بوعدك لح تسافري وتتعالجي وترجعي توقفي عإجريكي وتربي بنتك لو بدا تكلفني حياتي عليي وعأعدائي الله يشفيكي يا اغلى من روحي“.