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من هي سالي حافظ مقتحمة بنك لبنان والمهجر بلوم؟
تاريخ النشر: 14 سبتمبر 2022 9:24 GMT
تاريخ التحديث: 14 سبتمبر 2022 11:05 GMT

من هي سالي حافظ مقتحمة بنك لبنان والمهجر بلوم؟

اقتحمت سيدة لبنانية تدعى سالي حافظ، اليوم الأربعاء، مقر بنك "لبنان والمهجر" بلوم فرع السوديكو، برفقة عدد من الأشخاص، وهددت بإحراق نفسها إذا لم تحصل على الأموال

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المصدر: إرم نيوز

اقتحمت سيدة لبنانية تدعى سالي حافظ، اليوم الأربعاء، مقر بنك ”لبنان والمهجر“ بلوم فرع السوديكو، برفقة عدد من الأشخاص، وهددت بإحراق نفسها إذا لم تحصل على الأموال التي أودعتها في البنك.

ووسط حالة من الهرج والمرج، أخرجت سالي حافظ مسدسا كان بحوزتها وهددت به المتواجدين في البنك من موظفين ومتعاملين، قبل أن تعلو أحد المكاتب ملوحة بسلاحها في محاولة لترويع المتواجدين.

وغادرت سالي البنك بعد حصولها على 13 ألف دولار، ونحو 6 ملايين ليرة لبنانية، من أموال قالت إنها أودعتها وأرادت استعادتها من أجل علاج شقيقتها نانسي المصابة بمرض السرطان.

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وقبل ذلك، ظهرت سالي في مقطع مصور نشرته عبر حسابها في فيسبوك وتحدثت قائلة: ”أنا سالي حافظ اللي جيت اليوم على بلوم بنك لآخذ وديعة أختي اللي بتموت في المستشفى“.

وأضافت: ”أنا لا فتت لآكل حدا أنا ما عملت شي، أنا فتت آخد حقي،

وعبر حساب منسوب لها ومعنون باسمها، قالت سالي حافظ: ”الدولة كلها تحت بيتي وانا صرت بالمطار بشوفكن باسطنبول تشاو“.

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وكانت سالي قد نشرت قبل اقتحامها البنك صورة لشقيقتها نانسي وهي ترقد على سرير العلاج بإحدى المنشآت الصحية في البلاد.

وعلقت سالي على الصورة قائلة: “ يا عمري بوعدك لح تسافري وتتعالجي وترجعي توقفي عإجريكي وتربي بنتك لو بدا تكلفني حياتي عليي وعأعدائي الله يشفيكي يا اغلى من روحي“.

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