السعودية.. ضبط 7 أشخاص تورطوا بمشاجرة أدت إلى وفاة

ألقت الجهات الأمنية في السعودية القبض على 7 مواطنين بعد تورطهم بمشاجرة جماعية انتهت بوفاة شخص.

جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق سماع صوت رصاص، إثر مشاجرة بين أشخاص.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها عبر ”سناب الداخلية“ أن شرطة مدينة تبوك باشرت مشاجرة تخللها إطلاق نار، بعد بلاغ من أحد المستشفيات عن وصول شخص بإصابة بليغة برأسه، نتيجة ضربه بآلة حادة، وتوفي في إثرها.

وأضافت أنه بعد تحريات مكثفة تبين أن إصابة المتوفى نتيجة مشاجرة جماعية مع عدد من الأشخاص في مكان عام.

وعليه، تم إلقاء القبض على المتشاجرين وتبين أنهم سبعة مواطنين، وتم تحريز السلاح.

وبحسب الداخلية، جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وإحالتهم جميعا إلى النيابة العامة.