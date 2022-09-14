جريمة المنصورة.. شهادة صادمة تكشف رفض المجني عليها المساعدة قبل تعرضها للنحر

روى شاهد عيان تفاصيل محاولة شابين قتل فتاة ذبحا بمدينة المنصورة في ساعة مبكرة من صباح اليوم، مشيرا إلى أن شجارا نشب بينهم، وحينما تدخل المارة رفضت الفتاة قائلة: ”راجل ومراته ملكمش دعوة“.

وأضاف شاهد العيان في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أن المارة تفاجأوا بفتاة تتشاجر مع شابين في وسط الشارع، فتجمع المارة لتخليصها منهما، إلا أنها رفضت تدخلهم، وأشارت إلى أنها زوجة أحدهما.

وتابع الشاهد أن المارة تركوهم وذهبوا، ولكن سمعوا الشاب يقول للفتاة ”هعورك“، لترد قائلة: ”لو راجل عورني“، فقام الشاب بضربها بسلاح أبيض (مطواه) في رقبتها وفي رأسها مرددا ”أنا أرجل من عيلتك“، وحينما هم بتسديد طعنة ثالثة لها، هاجمه المارة في الشارع واحتجزوه هو والشاب الذي برفقته، بحسب الشاهد.

وأشار الشاهد إلى أن الأهالي قاموا بالتحفظ على الشابين حتى حضر رجال المباحث ، وقاموا باقتيادهما إلى قسم الشرطة، وتم نقل الفتاة إلى مستشفى الطوارئ وهي بحالة حرجة.

وأوضح الشاهد أن المتهمين يسكنان بشارع بورسعيد بمدينة المنصورة، وهما على علاقة بالفتاة لأنهم كانوا يسيرون برفقة بعضهم قبل أن تنشب بينهم المشادة.

وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا عن الحادثة قالت فيه ”تبلغ لمركز (شرطة ثانِ المنصورة بمديرية أمن الدقهلية) بقيام أحد الأشخاص بالاعتداء على إحدى الفتيات باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابتها حال سيرها بدائرة القسم“.

وقال البيان، إن سبب الجريمة، هو تعرض الفتاة التي كانت على علاقة مع أحد الشابين، لـ“المعاكسة“ من الشاب الثاني، ما أثار حفيظتها وجعلها تنتقد الشاب الذي على علاقة معها، كيف يسمح لصديقه بمعاكستها، ما أدى لتطور الخلاف وإقدامه على الاعتداء عليها بسلاح أبيض ”مطواة“ كانت بحوزته مما أدى إلى إصابتها بجرح قطعي بالرأس.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخصين المشار إليهما والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة وتم نقل الفتاة للمستشفى.