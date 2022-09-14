المنصورة المصرية تشهد جريمة ذبح جديدة على طريقة نيرة أشرف

أقدم شابان، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، على محاولة قتل فتاة ذبحًا وسط أحد شوارع مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية المصرية، في واقعة مشابهة لقتل الطالبة نيرة أشرف على يد زميلها محمد عادل ذبحا وسط الشارع أيضا وبنفس المدينة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، نقلت السلطات في المحافظة المصرية الفتاة إلى مستشفى طوارئ المنصورة في حالة حرجة، بينما تمكن الأهالي من القبض على أحد المتهمين، وفر الثاني هاربًا.

فيما تداول ناشطون وصفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي عدة فيديوهات من مكان الواقعة عقب تنفيذ الجريمة مباشرة، وقالوا إن أحد الشابين خطيب الفتاة المجني عليها.

وبحسب تقرير أمني ”تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثاني المنصورة بقيام شابين بذبح فتاة في وسط الشارع المؤدي لمنطقة سوق الدراسات من شارع الجيش ونقل الفتاة للمستشفى بحالة حرجة“.

وتبين للمباحث الجنائية بالمحافظة المصرية، قيام شابين بمحاولة قتل فتاة في العشرين من عمرها ذبحا بسكين وأصيبت بجرح ذبحي بالرقبة وما زالت على قيد الحياة وتم نقلها لمستشفى الطوارئ بحالة حرجة، بينما تمكن الأهالي من ضبط أحد المتهمين.

وأشارت سلطات الأمن، إلى أن شهود العيان أكدو أن ”الفتاة كانت تسير بالشارع وهاجمها شابان وأمسكها أحدهما، بينما قام الثاني بطعنها في الرقبة وإصابتها بجرح ذبحي وفرا هاربين، وطاردهما عدد من الشباب حتى تمكنوا من ضبط أحدهما وتسليمه للشرطة“.

بدوره انتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الواقعة، والتي قررت بدورها التحفظ على كاميرات المراقبة بالشارع لبيان ملابسات وتفاصيل الحادث.