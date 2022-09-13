القضاء التونسي يحقق مع 126 شخصًا بشبهة تسفير تونسيين إلى "بؤر التوتر"

فتح القضاء التونسي تحقيقًا بحق 126 شخصًا في ملف تسفير الشباب نحو بؤر التوتر في فترة حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة الإسلامية 2011-2013، وفق ما ذكرته إذاعة ”موزاييك“ المحلية، الثلاثاء.

وبحسب الإذاعة، فإنّ ”النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرّرت فتح بحث جزائي بحق 126 شخصًا، وكلّ من سيكشف عنه البحث وذلك بخصوص الأبحاث المتعلّقة بشبهات التورّط في شبكات تسفير تونسيين إلى ”بؤر التوتر والإرهاب خارج تراب البلاد التونسية“.

وقالت إنه ”بحسب ذات المعطيات، فإن النيابة العامة أمرت الجهة الأمنية المتعهدة بإجراء ما يلزم من تحقيقات مع سياسيين وكوادر أمنية سابقة وحالية وأئمّة ومحامين وأشخاص تحملوا مسؤوليات في جمعيات خيرية، بالإضافة إلى بعض رجال الأعمال“.

وأوقف القضاء التونسي، الإثنين، البرلماني السابق ورجل الأعمال المقرب من حركة النهضة الإسلامية محمد فريخة، ومسؤولين أمنيين سابقين؛ على خلفية ملف تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر في فترة حكم الترويكا.

ونشرت صفحة فريخة على ”فيسبوك“ بيانًا أكدت فيه خبر الإيقاف، وتبرأت من الملف، حيث حملت المسؤولية لوزارة الداخلية والمسؤولين في المطارات.

وكان القضاء التونسي أمر في وقت سابق بتوقيف القياديين الأمنيين المقربين من حركة النهضة الإسلامية عبدالكريم العبيدي، وفتحي البلدي، وإحالتهما إلى النيابة العامة التي قررت إبقاءهما رهن السجن الاحتياطي.

وكانت السلطات الأمنية ألقت القبض على عدد من الشخصيات السياسية والدينية التي يشتبه في تورطها بتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في فترة حكم الترويكا.

وقالت مصادر أمنية لـ ”إرم نيوز“، إن ”من بين الموقوفين النائب في البرلمان المنحل رضا الجوادي، وزميله النائب السابق محمد العفاس، والقيادي السابق في حركة النهضة مختار الجبالي“، موضحة أن ”الساعات المقبلة قد تطيح بشخصيات سياسية ودينية بارزة من حركة النهضة متورطة في الملف الذي لطالما دعت قوى تونسية إلى فتحه؛ نظرًا لارتباطه الوثيق بالاغتيالات السياسية وغيرها من القضايا“.