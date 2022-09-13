الإمارات.. إلزام رجل برد 2700 دولار استلمها بخطأ تشابه أسماء

رفعت امرأة في دولة الإمارات دعوتين قضائيتين اختصمت فيهما رجلًا بعدما حولت إليه مصرفيًا 10 آلاف درهم (2722 دولارًا) عن طريق الخطأ بسبب تشابه الأسماء، وماطل في إرجاع المبلغ لها.

في المقابل، رفع الرجل دعوى على المرأة، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له 5 آلاف درهم تعويضًا عن إضرارها به.

وتعود تفاصيل الواقعة التي شهدتها أبوظبي، إلى أن المرأة حولت المبلغ مصرفيًا لحساب الرجل بطريق الخطأ، لكون اسمه مسجلًا في هاتفها، ويتشابه مع اسم آخر.

وطالبت المرأة الرجل برد المبلغ، فماطل في السداد؛ فرفعت عليه دعوى قضائية جزائية.

وقضت المحكمة الجزائية ببراءة الرجل (المشتكى عليه) لتشككها في توافر تهمة الاستيلاء بحقه، ولثبوت التحويل المصرفي لمصلحته.

وبعدها، رفعت المرأة دعواها الثانية أمام محكمة العين الابتدائية، وطالبت فيها بإلزام الرجل بأن يؤدي لها 10 آلاف درهم، مع الفائدة القانونية، من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، مع إلزامه بأن يؤدي لها 3 آلاف درهم تعويضًا.

وخلال جلسات المحاكمة، وبمواجهة الرجل، أقر بانشغال ذمته للمرأة بمبلغ 10 آلاف درهم، وأكد التزامه برد المبلغ عن طريق المحكمة.

ورفع الرجل دعوى قضائية متقابلة، طالب فيها بإلزام المرأة بأن تؤدي له 5 آلاف درهم تعويضًا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة رفعها دعاوى قضائية بحقه.

وقضت محكمة العين الابتدائية بإلزام الرجل بأن يؤدي للمرأة 10 آلاف درهم، وأن يعوضها بمبلغ ألف درهم، وألزمته الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

ورفضت المحكمة مطالبة الرجل بالتعويض، وألزمته برسوم ومصروفات دعواه، مؤكدة أن لجوء المرأة للقضاء ليس فيه تعسف في استعمال حق التقاضي، وأنها لم تتعمد الإضرار به.