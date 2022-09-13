مصر.. السجن عاما لمحمود المهدي بتهمة سب أشرف زكي وزوجته روجينا

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بحبس محمود المهدي طليق منة عرفة سنة مع الشغل، وغرامة 500 دولار، وتعويض مدني مؤقت وأتعاب المحاماة والمصاريف؛ لاتهامه بسب وقذف نقيب الفنانين أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا في إحدى الصحف.

وقال المحامي المصري شعبان سعيد إن محمود حسن سب وقذف موكله الدكتور أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا عبر إحدى الصحف، وذلك في الجنحة رقم 10091 لسنة 2022، جنح الدقي.

وأضاف: ”وقائع السب والقذف التي اعتاد عليها المتهم سالف الذكر، كما اعتاد الظهور في وسائل الإعلام المختلفة لسب وقذف أشرف زكي وزوجته وعدد من الفنانين، هو ما جعل أشرف زكي يقاضيه لإساءته له ولأسرته ولعدد من الفنانين“.

وقدم محامي نقيب المهن التمثيلية 3 حوافظ مستندات طويت على الصحيفة المنشور بها عبارات السب والقذف، وكذلك ما يُفيد اعتياد سالف الذكر على الإساءة، وترافع في الموضوع، وقرر أن الواقعة ثابتة وصمم على طلباته الواردة بتوقيع أقصى عقوبة في مواد الاتهام.