موقوفتان على إثر قضية.. هروب نزيلتين من "دار رعاية" في جازان

أفادت صحيفة ”سبق“ السعودية، يوم الثلاثاء، بهروب نزيلتين من مؤسسة تابعة لوزارة الموارد البشرية في منطقة جازان.

وبحسب الصحيفة، فقد هربت النزيلتان من مؤسسة رعاية الفتيات التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة جازان، وذلك بعد توقيفهما فيها على إثر قضية.

ونقلت ”سبق“ عن مصادر لم تسمها أنه ”تم إبلاغ الجهات المختصة بواقعة الهرب، فيما التحقيقات جارية بشأنها، وبدأت اتخاذ الإجراءات النظامية“.

وكشفت المصادر أن الفتاتين هربتا في ليلة الأحد، وأنهما لا تتجاوزان الخامسة عشر من عمريهما.

ولم ترد المزيد من التفاصيل بشأن الواقعة وملابساتها.

ومؤسسة رعاية الفتيات، هي مؤسسة اجتماعية تنشئها الحكومة، ويلحق بها الفتيات اللاتي لا تزيد أعمارهن عن 30 عاما ممن يصدر بحقهم أمر بالتوقيف أو الحبس.

وبالنسبة للفتيات دون سن الـ15، فإنهن يمضين فترة التوقيف أو الحبس في قسم خاص بهن داخل المؤسسة.